https://ria.ru/20220201/google-1770526010.html

Защищающий США поисковик Google вызвал возмущение в Сети

Пользователи Сети пришли в ярость из-за "пропагандистской машины" Google - РИА Новости, 01.02.2022

Защищающий США поисковик Google вызвал возмущение в Сети

Пользователи американского форума Reddit резко отреагировали на пост о странном поведении поисковика Google при автоматическом заполнении запросов. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:26

2022-02-01T17:26

2022-02-01T18:47

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit резко отреагировали на пост о странном поведении поисковика Google при автоматическом заполнении запросов.В частности, на вопрос "Является ли Россия угрозой..." предлагается целый список стран, которые Москва якобы устрашает. Аналогичная ситуация сложилась в том случае, если Россию заменить на Китай. Однако на запрос "Является ли угрозой Америка?" Google не предлагает никаких вариантов.Некоторые юзеры пришли в недоумение от такой работы поисковика."Судя по Google-трендам, российского вторжения больше всего боятся Австралия, Канада и США", — сыронизировал Gztartargz."Ха-ха! Бедняжки США. Вечно они в опасности!" — написал Nosystemsgo."Ну правильно, у Google же штаб-квартира в США?" — отметил Noodlegood47."Вот мое правило буравчика насчет всего, что пишут проамериканские СМИ. Эти гады вторгались раз за разом и поддерживали кучу переворотов в Южной Америке и других частях света. Что-то я не помню такого за Россией и Китаем. Так с чего же мне уши развешивать, когда пропагандистская машина в очередной раз стращает меня вторжением вражеской империи?" — возмутился Rouge_92."Зацапали 90 процентов Восточной Европы, а потом такие: "Боже мой, нам срочно нужно остановить российскую экспансию!" — подытожили пользователи.В последние месяцы отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220125/google-1769470724.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/ssha-1770430541.html

https://ria.ru/20220127/kholokost-1769659920.html

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в мире, технологии, россия, восточная европа, киев, google, сша