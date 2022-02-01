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ЕК ждет от "Газпрома" дополнительной информации по ситуации на рынке газа
ЕК ждет от "Газпрома" дополнительной информации по ситуации на рынке газа - РИА Новости, 01.02.2022
ЕК ждет от "Газпрома" дополнительной информации по ситуации на рынке газа
Еврокомиссия (ЕК) продолжает анализировать ситуацию на рынке газа Евросоюза из-за скачка цен, чтобы понять, не нарушили ли компании-поставщики нормы... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:25
2022-02-01T15:25
экономика
европа
валдис домбровскис
александр новак
евросоюз
еврокомиссия
газпром
фатих бирол
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) продолжает анализировать ситуацию на рынке газа Евросоюза из-за скачка цен, чтобы понять, не нарушили ли компании-поставщики нормы конкуренции, она изучает информацию от "Газпрома", однако ждёт от него дополнительных сведений, рассказал представитель пресс-службы ЕК на брифинге."Еврокомиссия изучает все обвинения о возможном неконкурентном поведении компаний, добывающих и поставляющих природный газ в Европу, с целью проверить можно ли соотнести текущую ситуацию на оптовом рынке газа с коммерческим поведением участников рынка", - сказал он.Еврокомиссия в октябре направила вопросы некоторым участникам рынка, в том числе, "Газпрому"."Мы не можем рассказать вам о состоянии этого процесса по установлению фактов, сообщить о времени его завершения или предсказать его исход. Но по "Газпрому" могу добавить, что мы получили определённую информацию от компании в контексте этого расследования по европейскому рынку газу. Мы по-прежнему ждёт полноценного ответа на запрос Еврокомиссии (направленный - ред.) "Газпрому", - добавил собеседник журналистов.Европа в прошлом году столкнулась с серьезным ростом цен на газ и, как следствие, на электричество. Это привело, среди прочего, к тому, что ряду предприятий и семей стало трудно оплачивать соответствующие счета. Властям Евросоюза пришлось предпринимать меры для их поддержки, объем которых в денежном эквиваленте оценивается в миллиарды евро.Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу, экспортируя его, в первую очередь по долгосрочным контрактам. В них обычно содержится формула, по которой определяется цена на следующий месяц или год. А при покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма серьезными.Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в усугублении тяжелой ситуации на европейском энергетическом рынке, писало агентство Блумберг. Он заявил, что Россия могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами, то есть на 3 миллиарда кубометров в месяц.Вице-премьер РФ Александр Новак позже отмечал, что никакой вины "Газпрома" и России в европейском энергокризисе нет. До этого президент Владимир Путин указывал, что Россия не имеет отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.Сама Еврокомиссия ещё осенью не включала вопрос поставок из России в число главных причин высоких цен на газ в ЕС. Так, в октябре в материалах ЕК по теме "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?", говорилось, что произошедшее повышение цен на электроэнергию, в первую очередь, связано с мировым спросом на газ. Он стремительно растет по мере ускорения восстановления экономики от кризиса и взвинчивает стоимость "голубого топлива". Что же касается крупнейшего поставщика газа в ЕС - России, то ЕК писала, что поставки газа из неё в Евросоюз были ниже ожиданий. "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, однако он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных поставок для ослабления давления на газовый рынок ЕС, отметила ЕК.Однако в январе текущего года исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что геополитическая ситуация оказывает влияние на цены "голубого топлива" в Евросоюзе. В этом контексте он упомянул и Россию, которая, по его словам, поставляет газ в рамках долгосрочных контрактов, но не хочет "сделать что-либо, чтобы увеличить поставки, чтобы облегчить текущую ситуацию" на рынке ЕС.
https://ria.ru/20220201/pgnig-1770449502.html
https://ria.ru/20220130/evropa-1770208224.html
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экономика, европа, валдис домбровскис, александр новак, евросоюз, еврокомиссия, газпром, фатих бирол, россия
15:25 01.02.2022
 
ЕК ждет от "Газпрома" дополнительной информации по ситуации на рынке газа

Еврокомиссия ждет от "Газпрома" дополнительной информации по ситуации на рынке газа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Газпром"
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) продолжает анализировать ситуацию на рынке газа Евросоюза из-за скачка цен, чтобы понять, не нарушили ли компании-поставщики нормы конкуренции, она изучает информацию от "Газпрома", однако ждёт от него дополнительных сведений, рассказал представитель пресс-службы ЕК на брифинге.
"Еврокомиссия изучает все обвинения о возможном неконкурентном поведении компаний, добывающих и поставляющих природный газ в Европу, с целью проверить можно ли соотнести текущую ситуацию на оптовом рынке газа с коммерческим поведением участников рынка", - сказал он.
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Еврокомиссия в октябре направила вопросы некоторым участникам рынка, в том числе, "Газпрому".
"Мы не можем рассказать вам о состоянии этого процесса по установлению фактов, сообщить о времени его завершения или предсказать его исход. Но по "Газпрому" могу добавить, что мы получили определённую информацию от компании в контексте этого расследования по европейскому рынку газу. Мы по-прежнему ждёт полноценного ответа на запрос Еврокомиссии (направленный - ред.) "Газпрому", - добавил собеседник журналистов.
Европа в прошлом году столкнулась с серьезным ростом цен на газ и, как следствие, на электричество. Это привело, среди прочего, к тому, что ряду предприятий и семей стало трудно оплачивать соответствующие счета. Властям Евросоюза пришлось предпринимать меры для их поддержки, объем которых в денежном эквиваленте оценивается в миллиарды евро.
Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу, экспортируя его, в первую очередь по долгосрочным контрактам. В них обычно содержится формула, по которой определяется цена на следующий месяц или год. А при покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма серьезными.
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Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в усугублении тяжелой ситуации на европейском энергетическом рынке, писало агентство Блумберг. Он заявил, что Россия могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами, то есть на 3 миллиарда кубометров в месяц.
Вице-премьер РФ Александр Новак позже отмечал, что никакой вины "Газпрома" и России в европейском энергокризисе нет. До этого президент Владимир Путин указывал, что Россия не имеет отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.
Сама Еврокомиссия ещё осенью не включала вопрос поставок из России в число главных причин высоких цен на газ в ЕС. Так, в октябре в материалах ЕК по теме "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?", говорилось, что произошедшее повышение цен на электроэнергию, в первую очередь, связано с мировым спросом на газ. Он стремительно растет по мере ускорения восстановления экономики от кризиса и взвинчивает стоимость "голубого топлива". Что же касается крупнейшего поставщика газа в ЕС - России, то ЕК писала, что поставки газа из неё в Евросоюз были ниже ожиданий. "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, однако он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных поставок для ослабления давления на газовый рынок ЕС, отметила ЕК.
Однако в январе текущего года исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что геополитическая ситуация оказывает влияние на цены "голубого топлива" в Евросоюзе. В этом контексте он упомянул и Россию, которая, по его словам, поставляет газ в рамках долгосрочных контрактов, но не хочет "сделать что-либо, чтобы увеличить поставки, чтобы облегчить текущую ситуацию" на рынке ЕС.
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