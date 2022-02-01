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Венгрия готова увеличить закупки газа у России на миллиард кубометров
Венгрия готова увеличить закупки газа у России на миллиард кубометров - РИА Новости, 01.02.2022
Венгрия готова увеличить закупки газа у России на миллиард кубометров
Россия и Венгрия очень близко подошли к договоренности о поставке дополнительно 1 миллиарда кубов газа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:47
2022-02-01T20:47
2022-02-01T20:47
экономика
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венгрия
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Россия и Венгрия очень близко подошли к договоренности о поставке дополнительно 1 миллиарда кубов газа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентов РФ Владимиром Путиным.По его словам, Венгрия в течение долгих лет осуществляет снижение коммунальных затрат за счет российского газа, поэтому для венгров договоренность важна. Венгрии, добавил премьер, удалось обезопасить себя с точки зрения снабжения газом."Важно, что мы подошли очень близко к договоренности по поводу того, что на один миллиард кубометров больше нам Россия будет поставлять ежегодно", - сказал Орбан в ходе пресс-конференции.
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экономика, россия, венгрия
Венгрия готова увеличить закупки газа у России на миллиард кубометров
Премьер Венгрии заявил о готовности увеличить закупки газа у России на миллиард кубов