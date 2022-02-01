https://ria.ru/20220201/gaz-1770559462.html

Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Венгрией по газу

Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Венгрией по газу - РИА Новости, 01.02.2022

Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Венгрией по газу

Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-венгерских... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T19:34

2022-02-01T19:34

2022-02-01T20:21

россия

владимир путин

венгрия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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в мире

виктор орбан

природный газ

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.Он напомнил, что Россия и Венгрия перезаключили в 2021 году долгосрочные контракты на поставки газа на период до 2036 года. Кроме того, Путин подчеркнул, что Венгрия является транзитером российского газа."Мы, естественно, готовы к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере, в том числе с учетом роли газа как наиболее чистого и экологичного топлива в переходный период к зеленой энергетике", - сказал Путин."Объемы газа в Европу где-то сократились примерно до 40%, и на следующий год будут, наверное, проблемы возникать у наших партнёров в Европе. У Венгрии не будут, потому что объемы дополнительные согласованы. Окончательное решение будет принято хозяйствующими субъектами где-то в начале апреля, но в целом согласовано", - добавил Путин.Президент России отметил, что Россия и Венгрия также реализуют крупный стратегический проект в сфере атомной энергетики - "Росатом" возводит два новых энергоблока на венгерской АЭС "Пакш", что позволит увеличить мощность электростанции более чем вдвое."Важный вопрос, касающийся энергообеспечения. Благодаря вам, господин президент, мы смогли продлить долгосрочный договор о поставке газа из России… Мы планируем еще увеличить поставки газа на один миллиард кубических метров и будем вести переговоры по этому поводу в будущем", - заявил Орбан по итогам переговоров с Владимиром Путиным.По словам Путина, на переговорах во вторник также были затронуты вопросы промышленной кооперации, в частности проект по производству и поставкам железнодорожных вагонов третьи страны, прежде всего, в Египет.

https://ria.ru/20220201/orbvengriyaan-1770487660.html

https://ria.ru/20220201/otnosheniya-1770318338.html

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россия, владимир путин, венгрия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш", в мире, виктор орбан, природный газ