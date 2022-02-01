https://ria.ru/20220201/gaz-1770487404.html

Путин заявил об обеспечении стабильности в поставках газа в Венгрию

Путин заявил об обеспечении стабильности в поставках газа в Венгрию - РИА Новости, 01.02.2022

Путин заявил об обеспечении стабильности в поставках газа в Венгрию

Стабильность поставок газа в Венгрию после подписания соглашения с "Газпромом" обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:39

2022-02-01T14:39

2022-02-01T15:23

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владимир путин

виктор орбан

газпром

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Стабильность поставок газа в Венгрию после подписания соглашения с "Газпромом" обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."В прошлом году "Газпром" подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года. Здесь стабильность поставок обеспечена", - сказал Путин."Этот договор до 2036 года, подписанный в прошлом году, результат нашей совместной работы. И в этом смысле важно не только, что стабильные будут поставки до 2036 года. Важно, что и сегодня Венгрия покупает в пять раз российский газ дешевле, чем рыночная цена в Европе", - добавил Путин.

https://ria.ru/20191030/1560295174.html

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россия, экономика, в мире, венгрия, владимир путин, виктор орбан, газпром