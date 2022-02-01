https://ria.ru/20220201/gaz-1770487404.html
Путин заявил об обеспечении стабильности в поставках газа в Венгрию
Путин заявил об обеспечении стабильности в поставках газа в Венгрию - РИА Новости, 01.02.2022
Путин заявил об обеспечении стабильности в поставках газа в Венгрию
Стабильность поставок газа в Венгрию после подписания соглашения с "Газпромом" обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:39
2022-02-01T14:39
2022-02-01T15:23
россия
экономика
в мире
венгрия
владимир путин
виктор орбан
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104086/98/1040869819_0:160:2000:1285_1920x0_80_0_0_09ad76b28254f526fb2f29f85f996034.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Стабильность поставок газа в Венгрию после подписания соглашения с "Газпромом" обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."В прошлом году "Газпром" подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года. Здесь стабильность поставок обеспечена", - сказал Путин."Этот договор до 2036 года, подписанный в прошлом году, результат нашей совместной работы. И в этом смысле важно не только, что стабильные будут поставки до 2036 года. Важно, что и сегодня Венгрия покупает в пять раз российский газ дешевле, чем рыночная цена в Европе", - добавил Путин.
https://ria.ru/20191030/1560295174.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104086/98/1040869819_38:0:1962:1443_1920x0_80_0_0_47993fbb4b4d7187e3d463c8a47b38ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, в мире, венгрия, владимир путин, виктор орбан, газпром
14:39 01.02.2022 (обновлено: 15:23 01.02.2022)
Путин заявил об обеспечении стабильности в поставках газа в Венгрию
Путин: стабильность поставок газа в Венгрию после подписания соглашения обеспечена