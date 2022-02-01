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Путин заявил об обеспечении стабильности в поставках газа в Венгрию
Путин заявил об обеспечении стабильности в поставках газа в Венгрию - РИА Новости, 01.02.2022
Путин заявил об обеспечении стабильности в поставках газа в Венгрию
Стабильность поставок газа в Венгрию после подписания соглашения с "Газпромом" обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:39
2022-02-01T15:23
россия
экономика
в мире
венгрия
владимир путин
виктор орбан
газпром
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Стабильность поставок газа в Венгрию после подписания соглашения с "Газпромом" обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."В прошлом году "Газпром" подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года. Здесь стабильность поставок обеспечена", - сказал Путин."Этот договор до 2036 года, подписанный в прошлом году, результат нашей совместной работы. И в этом смысле важно не только, что стабильные будут поставки до 2036 года. Важно, что и сегодня Венгрия покупает в пять раз российский газ дешевле, чем рыночная цена в Европе", - добавил Путин.
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россия, экономика, в мире, венгрия, владимир путин, виктор орбан, газпром
14:39 01.02.2022 (обновлено: 15:23 01.02.2022)
 
Путин заявил об обеспечении стабильности в поставках газа в Венгрию

Путин: стабильность поставок газа в Венгрию после подписания соглашения обеспечена

© РИА Новости / Егор Алеев / Перейти в фотобанкРабочий на крановом узле газопровода
Рабочий на крановом узле газопровода - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Егор Алеев
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Рабочий на крановом узле газопровода
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Стабильность поставок газа в Венгрию после подписания соглашения с "Газпромом" обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"В прошлом году "Газпром" подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года. Здесь стабильность поставок обеспечена", - сказал Путин.
"Этот договор до 2036 года, подписанный в прошлом году, результат нашей совместной работы. И в этом смысле важно не только, что стабильные будут поставки до 2036 года. Важно, что и сегодня Венгрия покупает в пять раз российский газ дешевле, чем рыночная цена в Европе", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 30.10.2019
30 октября 2019, 02:31
Межгосударственные отношения России и Венгрии
 
РоссияЭкономикаВ миреВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанГазпром
 
 
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