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Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок - РИА Новости, 01.02.2022
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
Россия занимает лидирующую позицию на газовом рынке Европы. Поставки голубого топлива осуществляются по трубопроводам "Северный поток", "Голубой поток", Ямал —... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:17
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инфографика
экономика
природный газ
европа
россия
топливо
торговля
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Россия занимает лидирующую позицию на газовом рынке Европы. Поставки голубого топлива осуществляются по трубопроводам "Северный поток", "Голубой поток", Ямал — Европа, "Турецкий поток", "Прогресс", Уренгой — Ужгород и "Союз". В сентябре 2021 года завершилось строительство еще одной крупной магистрали — "Северного потока — 2". Новость о приостановке немецким регулятором его сертификации вызвала резкий скачок цен на рынке. Смотрите в инфографике Ria.ru, какое количество газа потребляют европейские страны и сколько топлива они импортируют из России.
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экономика, природный газ, европа, россия, инфографика, топливо, торговля, экспорт, италия, нидерланды, белоруссия, турция, германия, газпром
15:17 01.02.2022 (обновлено: 15:28 01.02.2022)
 

Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок

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Россия занимает лидирующую позицию на газовом рынке Европы. Поставки голубого топлива осуществляются по трубопроводам "Северный поток", "Голубой поток", Ямал — Европа, "Турецкий поток", "Прогресс", Уренгой — Ужгород и "Союз". В сентябре 2021 года завершилось строительство еще одной крупной магистрали — "Северного потока — 2". Новость о приостановке немецким регулятором его сертификации вызвала резкий скачок цен на рынке. Смотрите в инфографике Ria.ru, какое количество газа потребляют европейские страны и сколько топлива они импортируют из России.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупокРоссийский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
 
ИнфографикаЭкономикаПриродный газЕвропаРоссияТопливоТорговляЭкспортИталияНидерландыБелоруссияТурцияГерманияГазпром
 
 
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