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Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок

Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок - РИА Новости, 01.02.2022

Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок

Россия занимает лидирующую позицию на газовом рынке Европы. Поставки голубого топлива осуществляются по трубопроводам "Северный поток", "Голубой поток", Ямал —... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:17

2022-02-01T15:17

2022-02-01T15:28

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Россия занимает лидирующую позицию на газовом рынке Европы. Поставки голубого топлива осуществляются по трубопроводам "Северный поток", "Голубой поток", Ямал — Европа, "Турецкий поток", "Прогресс", Уренгой — Ужгород и "Союз". В сентябре 2021 года завершилось строительство еще одной крупной магистрали — "Северного потока — 2". Новость о приостановке немецким регулятором его сертификации вызвала резкий скачок цен на рынке. Смотрите в инфографике Ria.ru, какое количество газа потребляют европейские страны и сколько топлива они импортируют из России.

европа

россия

италия

нидерланды

белоруссия

турция

германия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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