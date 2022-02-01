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Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок - РИА Новости, 01.02.2022
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
Россия занимает лидирующую позицию на газовом рынке Европы. Поставки голубого топлива осуществляются по трубопроводам "Северный поток", "Голубой поток", Ямал —... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:17
2022-02-01T15:17
2022-02-01T15:28
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Россия занимает лидирующую позицию на газовом рынке Европы. Поставки голубого топлива осуществляются по трубопроводам "Северный поток", "Голубой поток", Ямал — Европа, "Турецкий поток", "Прогресс", Уренгой — Ужгород и "Союз". В сентябре 2021 года завершилось строительство еще одной крупной магистрали — "Северного потока — 2". Новость о приостановке немецким регулятором его сертификации вызвала резкий скачок цен на рынке. Смотрите в инфографике Ria.ru, какое количество газа потребляют европейские страны и сколько топлива они импортируют из России.
европа
россия
италия
нидерланды
белоруссия
турция
германия
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