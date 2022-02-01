https://ria.ru/20220201/fursin-1770539921.html

Фурсин: Детские технопарки Москвы - единая экосистема профориентации

Фурсин: Детские технопарки Москвы - единая экосистема профориентации - РИА Новости, 01.02.2022

Фурсин: Детские технопарки Москвы - единая экосистема профориентации

О развитии сети детских технопарков в Москве в интервью РИА Новости рассказывает руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:14

2022-02-01T18:14

2022-02-01T18:37

москва

дети

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

технопарки

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О развитии сети детских технопарков в Москве в интервью РИА Новости рассказывает руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.- Детские технопарки в Москве активно развиваются, в прошлом году их сеть пополнилась еще тремя. В чем особенности новых площадок?- Сегодня в Москве работает уже 21 детский технопарк. Первой из новых площадок, открывшихся в 2021 году, стал "Московский транспорт" на базе Российского университета транспорта. Соответственно, его ключевой специализацией являются "умные технологии" на транспорте. Здесь школьников будут обучать созданию беспилотных летательных аппаратов для перевозки пассажиров и грузов, разработке новых видов топлива и двигательных установок – то есть готовить будущих инженеров новых транспортных систем.Затем открылся первый в столице детский технопарк креативных индустрий – "Косыгин-парк". Как видно из названия, он создан на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина и нацелен, в первую очередь, на освоение подростками 12-17 лет инновационных технологий и материалов в лёгкой промышленности, создание и проектирование умной одежды. Большое внимание в технопарке уделяется и переработке текстильных изделий, ресайклингу и рециклингу.А в декабре начал работу второй по счёту детский технопарк Российского государственного социального университета. Его основным направлением стал реверсивный инжиниринг. Среди программ обучения – цифровые технологии в швейном производстве, нейронные сети, нейрокомпьютерные интерфейсы, социальное программирование.- Насколько востребованы такие площадки у столичной молодёжи?- Открытие новых технопарков связано с их высокой востребованностью. Благодаря им, подрастающее поколение с самого раннего возраста открывает в себе новые грани и развивает таланты, осваивая "профессии будущего". Мы стремимся, чтобы детские технопарки располагались в шаговой доступности от дома каждого маленького москвича. Кроме того, создание новых площадок позволило ввести в программы обучения новые направления – так, прошлом году появились курсы по таким направлениям, как цифровая мода, ресурсосбережение, реверсивный инжиниринг, умные технологи на транспорте и экология.Кстати, экологии мы уделяем особое внимание – ведь за это направление высказалось немало москвичей в ходе голосования по теме "Детские технопарки Москвы: нужны ли новые программы?" на портале "Активный гражданин". С учётом отклика жителей в уже действующих детских технопарках прошёл ряд мероприятий и программ соответствующей тематики. Так, в технопарке "Байтик" школьники приняли участие в программе "Экологический мониторинг" с использованием оборудования для измерения радиационного и электромагнитного фона, содержания СО2 в воздухе и уровня шума. В "Менделеев центре" прошли онлайн-лекции экологической направленности. Детский технопарк НИЦ "Курчатовский институт" организовал проектно-исследовательскую деятельность школьников в сфере переработки отходов, а "Наукоград" МФЮА – летнюю профориентационную программу "Экология". После прохождения программы слушатели "Наукограда" в рамках проектной деятельности разработали проект мусороперерабатывающего комплекса "Экопорт", который призван решить экологические проблемы в сфере переработки мусора.Напомню, что теперь в городе существует единый портал, где будут аккумулироваться активности и мероприятия по профориентации не только детских технопарков, но и иных организаций, занимающийся профориентацией и дополнительным образованием по инженерно-техническим специальностям детей и молодёжи – technopark-kids.ru.- В октябре в Москве запустили акцию "День без турникетов. Дети". Каковы его цели и задачи, можно ли подвести предварительные итоги?- Да, проект "День без турникетов. Дети" можно назвать главной новинкой 2021 года. В его основу заложена та же идея, что и в традиционный "День без турникетов", широко известный горожанам – это знакомство с различными профессиями, которые актуальны сегодня и будут востребованы в будущем. Он разработан для школьников 7-13 лет, чтобы пробудить у них интерес к профессиям из самых разных сфер, а также привлечь в детские технопарки. Ведь именно в их стенах ребята могут освоить азы профессии, чтобы чётко понимать траекторию своего дальнейшего развития.Первый этап проекта проходил с 11 октября по 9 декабря. Для организованных групп школьников проходили бесплатные познавательные экскурсии и мастер-классы в 12 детских технопарках, на 32 площадках индустриальных партнёров и семи площадках ранней профнавигации. При этом для младших школьников 7-10 лет и учащихся 10-13 лет были разработаны разные профнавигационные маршруты, а сами мероприятия разделены на восемь тематических треков, или направлений: креативные индустрии, инженерия и программирование, мультимедийное погружение и актёрское мастерство, робототехника, наука, путешествия и безопасность, спорт, предпринимательство.В итоге прошло 375 мероприятий, в которых участвовало более 8500 ребят. Наиболее популярными программами среди самых юных оказались "Креатив без границ", "Спасатель" и "Разнообразная наука", а среди старших – "Безопасный город", "Мультимедийное погружение" и "Креативная индустрия".- Ожидается ли продолжение проекта в этом году?- Да, 1 февраля открылась регистрация на первые 75 из 375 мероприятий второго этапа – он пройдёт с 8 февраля по 29 апреля. Чуть позже откроется регистрация на остальную часть.- Перейдём к семейным мастер-классам, которые проходили в два этапа: зимой и весной. Насколько активно москвичи пользуются такими возможностями? Есть ли среди предложений, скажем так, хиты, куда народ идёт и других зовёт?- Эти мастер-классы были задуманы как новый формат семейного досуга – ведь в современном мире так сложно найти время, чтобы провести его вместе. Да и занятий, которые могли бы сплотить несколько поколений семьи, со стремительным развитием технологий тоже осталось не много. Тинейджеры сейчас увлекаются такими вещами, которые взрослым зачастую даже сложно представить, а совместные мастер-классы позволяют родителям познакомиться со сферой интересов своего ребёнка, найти общий язык.Детские технопарки провели более 1400 семейных мастер-классов почти по 40 направлениям, которые посетили более 10 тысяч человек. Можно было выбрать как творческие занятия, включая дизайн, скетчинг, фотографию, видеопроизводство и даже создание трёхмерного портрета семьи, так и высокотехнологичные направления – нейрокогнитивные технологии, разработка мобильных приложений, инженерное дело, ракетомоделирование, машиностроение и многие другие. Стабильно пользуются спросом занятия по программированию, робототехнике, технологиям виртуальной и дополненной реальности.- Помимо долгосрочных проектов, у вас проводится немало тематических акций, например, "Первоклассный сентябрь", "Отличник". Насколько хорошо они работают на привлечение молодёжи в технопарки?- Такие мероприятия всегда вызывают вызывают интерес у горожан – ведь это уникальная возможность заинтересовать ребёнка новыми знаниями, продемонстрировать разнообразие направлений для развития, дать стимул для раскрытия потенциала и обнаружения талантов и способностей.Неудивительно, что "Первоклассный сентябрь" уже стал традиционным – в прошлом году он проводился второй раз. В рамках акции прошло почти 400 мероприятий, и это не только мастер-классы в детских технопарках, но и увлекательные экскурсии и погружение в профессии в игровой форме на площадках наших партнёров – ими уже стабильно выступают город профессий "КидБург", парк профессий "Кидзания", музей занимательных наук "Экспериментаниум", детский центр научных открытий "ИнноПарк", парк развлечений "Zамания" и другие.По аналогии с сентябрьской акцией в дни весенних каникул мы впервые в прошлом году запустили акцию "Отличник" – уже для учащихся 2-6 классов. Наградой для почти двух тысяч усидчивых школьников стало бесплатное посещение любой из площадок ранней профориентации: это четыре площадки "КидБурга", музей-театр "Сказкин Дом" и "Кидзания". Регистрация шла через портал детских технопарков technopark-kids.ru.- В детских технопарках проходит множество конкурсов, чемпионатов, фестивалей – игровых, соревновательных, нацеленных на главное – на поиск себя. При этом ребята участвуют и во всероссийских состязаниях, и в международных. Какими громкими победами прошлого года можете поделиться?- Прошлый год действительно оказался весьма продуктивным на успехи слушателей детских технопарков. Наши ребята одержали 460 абсолютных побед на национальных конкурсах, олимпиадах и чемпионатах в различных областях. Кроме того, они заняли ещё около 500 призовых мест.Мы особенно гордимся победами ребят в международных соревнованиях. К примеру, слушатели "Наукограда" МФЮА стали победителями и призёрами международной сертификационной Олимпиады "Траектория будущего". Учащиеся детского технопарка "Мосгормаш" получили почётное "серебро" на соревнованиях по моделированию водородных автомобилей Horizon Hydrogen Grand Prix и "бронзу" – на конкурсе разработок в сфере нейротехнологий NeuroTech CUP. Второе место на международных соревнованиях по искусственному интеллекту Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC) заняли воспитанники детского технопарка "Москва".Состязаний национального уровня даже не перечислить. Это и Всероссийская олимпиада по робототехнике (WRO), где успешно проявили себя слушатели "Инжинириума МГТУ им. Н.Э. Баумана", и конкурс исследовательских и проектных работ школьников "Высший пилотаж", на котором учащиеся из "Альтаира" РТУ МИРЭА регулярно представляют свои инновационные разработки, получающие самую высокую оценку экспертов. Ежегодно ребята из детских технопарков становятся победителями всех этапов чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), а теперь и KidSkills – соревнований для самых юных и перспективных.- Можно ли говорить о детских технопарках как о некой экосистеме, которая формирует будущее науки, промышленности, экономики не только столицы, но, возможно, и страны? Как широко школы, технопарки, вузы, производства участвуют в этом общем энергообмене? Или это больше точечные завязки по территориальному и отраслевому признакам и интересам?- Разумеется, детские технопарки – это не разрозненные и оторванные друг от друга "центры по интересам". Это на самом деле единая экосистема, выполняющая общую задачу. Поэтому мы уделяем особое внимание взаимодействию этих площадок между собой и их совместным активностям. Первым шагом к этому стал фестиваль детских технопарков, который прошёл в 2019 году. Затем была совместная работа в рамках проекта по профориентации в сфере цифровых технологий "Проф.IT", а в прошлом году начали проходить совместные шахматные турниры.При этом не стоит думать, что детские технопарки изолированы от других элементов образовательной системы. Уже не первый год совместно со школами реализуется проект "Учебный день в технопарке", когда часть занятий в рамках школьной программы проходит на площадках детских технопарков. Благодаря этому, московские школьники осваивают современные технологии, используя высокотехнологичное оборудование, создают реальные проекты и приобретают опыт работы не только с техникой, но и с командой.Детские технопарки популярны у школьников ещё и потому, что являются первой ступенью социального лифта: после обучения здесь есть возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Начисляется до 10 дополнительных баллов при поступлении в такие вузы, как МГТУ имени Н.Э. Баумана, МИЭТ, Политех, МФТИ, МФЮА, РГСУ, РТУ МИРЭА.Сегодня среди партнеров детских технопарков 43 образовательных учреждения, чьи представители участвуют в разработке образовательных программ и самом процессе обучения. Поскольку партнерами детских технопарков являются и промышленные компании, инновационные производства, то во время прохождения курсов ребята не только осваивают теорию и получают ценные знания, но и решают реальные кейсы с производства, проходят подготовку на настоящем высокотехнологичном оборудовании.В процессе такого наставничества представители компаний нередко присматриваются к учащимся и затем предлагают им работу. То есть, действительно, получается некий энергообмен – в детских технопарках формируется будущий кадровый потенциал. И эти ребята уже четко понимают свои склонности и таланты, перспективы профессионального развития в различных отраслях экономики.

https://ria.ru/20220130/investitsii-1770171786.html

https://ria.ru/20220201/multserial-1770520918.html

https://ria.ru/20211206/rabota-1762366347.html

https://ria.ru/20211130/prokhorov-1761496710.html

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москва, дети, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), технопарки