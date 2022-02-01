Пентагон завил, что не готов объявить о переброске войск США в Европу
Пресс-секретарь Пентагона Кирби: США не готовы объявить о переброске войск США в Европу
© AP Photo / Charles DharapakПентагон
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Пентагон пока не готов объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу в связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины, заявил во вторник пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.
Президент США Джо Байден объявил 28 января, что в ближайшее время направит дополнительный контингент американских войск в Восточную Европу из-за растущей напряженности между Россией и НАТО из-за Украины. Кирби 31 января говорил, что Пентагон пока не получал приказа о начале переброски американских войск в Европу.
"На сегодняшний день мы не готовы сделать объявление по поводу каких-либо приказов о переброске или размещении войск в связи с ситуацией на Украине", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.