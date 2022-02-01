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Пентагон завил, что не готов объявить о переброске войск США в Европу
Пентагон завил, что не готов объявить о переброске войск США в Европу - РИА Новости, 01.02.2022
Пентагон завил, что не готов объявить о переброске войск США в Европу
Пентагон пока не готов объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу в связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины, заявил во вторник... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T23:30
2022-02-01T23:30
в мире
джо байден
дмитрий песков
восточная европа
киев
нато
министерство обороны сша
россия
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Пентагон пока не готов объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу в связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины, заявил во вторник пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.Президент США Джо Байден объявил 28 января, что в ближайшее время направит дополнительный контингент американских войск в Восточную Европу из-за растущей напряженности между Россией и НАТО из-за Украины. Кирби 31 января говорил, что Пентагон пока не получал приказа о начале переброски американских войск в Европу."На сегодняшний день мы не готовы сделать объявление по поводу каких-либо приказов о переброске или размещении войск в связи с ситуацией на Украине", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220201/nato-1770564467.html
восточная европа
киев
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в мире, джо байден, дмитрий песков, восточная европа, киев, нато, министерство обороны сша, россия
23:30 01.02.2022
 
Пентагон завил, что не готов объявить о переброске войск США в Европу

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: США не готовы объявить о переброске войск США в Европу

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Пентагон пока не готов объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу в связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины, заявил во вторник пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.
Президент США Джо Байден объявил 28 января, что в ближайшее время направит дополнительный контингент американских войск в Восточную Европу из-за растущей напряженности между Россией и НАТО из-за Украины. Кирби 31 января говорил, что Пентагон пока не получал приказа о начале переброски американских войск в Европу.
"На сегодняшний день мы не готовы сделать объявление по поводу каких-либо приказов о переброске или размещении войск в связи с ситуацией на Украине", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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В миреДжо БайденДмитрий ПесковВосточная ЕвропаКиевНАТОМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
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