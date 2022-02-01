https://ria.ru/20220201/evpatoriya-1770523108.html
Глава администрации Евпатории подал в отставку
Глава администрации Евпатории подал в отставку - РИА Новости, 01.02.2022
Глава администрации Евпатории подал в отставку
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук по итогам оценки своей деятельности и результатов работы написал заявление об увольнении, сообщил глава республики... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:09
2022-02-01T17:09
2022-02-01T17:30
политика
республика крым
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Глава администрации Евпатории Роман Тихончук по итогам оценки своей деятельности и результатов работы написал заявление об увольнении, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, работа администрации города продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений."Завтра будет принято решение, кто из заместителей будет исполнять обязанности главы администрации города", - подчеркнул Аксенов и добавил, что куратором города является вице-премьер республики Михаил Назаров.В октябре прошлого года проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Тогда глава администрации города Роман Тихончук остался занимать свой пост. При этом полномочия главы горсовета – главы муниципального образования Евпатория Олеси Харитоненко были прекращены досрочно. Харитоненко проходит по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса.
https://ria.ru/20211208/kharitonenko-1762776821.html
https://ria.ru/20210722/kerch-1742328121.html
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политика, республика крым, евпатория
17:09 01.02.2022 (обновлено: 17:30 01.02.2022)
Глава администрации Евпатории подал в отставку
Глава администрации Евпатории Тихончук написал заявление об увольнении
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости.
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук по итогам оценки своей деятельности и результатов работы написал заявление об увольнении, сообщил
глава республики Сергей Аксенов.
"Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, работа администрации города продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений.
"Завтра будет принято решение, кто из заместителей будет исполнять обязанности главы администрации города", - подчеркнул Аксенов и добавил, что куратором города является вице-премьер республики Михаил Назаров.
В октябре прошлого года проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Тогда глава администрации города Роман Тихончук остался занимать свой пост. При этом полномочия главы горсовета – главы муниципального образования Евпатория Олеси Харитоненко были прекращены досрочно. Харитоненко проходит по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса.