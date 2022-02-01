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В "Векторе" рассказали о поставках "ЭпиВакКороны" за рубеж

В "Векторе" рассказали о поставках "ЭпиВакКороны" за рубеж - РИА Новости, 01.02.2022

В "Векторе" рассказали о поставках "ЭпиВакКороны" за рубеж

Между производителями вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" и зарубежными компаниями заключены контракты на поставки вакцины за границу, общий объем... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:08

2022-02-01T12:08

2022-02-01T12:08

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Между производителями вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" и зарубежными компаниями заключены контракты на поставки вакцины за границу, общий объем составляет более 50 миллионов доз препарата, сообщили журналистам в ГНЦ ВБ "Вектор"."В настоящее время между производителями вакцины "ЭпиВакКорона" и зарубежными компаниями заключены соглашения и контракты на поставки вакцины за границу общим объемом более 50 миллионов доз", - говорится в сообщении.Ранее в центре сообщали, что вакцина "ЭпиВакКорона" есть в наличии в большинстве регионов России и активно применяется для иммунизации населения.

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