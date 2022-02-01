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Мишустин подписал указ о двухмесячном запрете на экспорт аммиачной селитры

Мишустин подписал указ о двухмесячном запрете на экспорт аммиачной селитры - РИА Новости, 01.02.2022

Мишустин подписал указ о двухмесячном запрете на экспорт аммиачной селитры

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на экспорт аммиачной селитры до 2 апреля. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T21:28

2022-02-01T21:28

2022-02-01T23:56

экономика

россия

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на экспорт аммиачной селитры до 2 апреля.Как подчеркивается в документе, это решение приняли, чтобы обеспечить успешное завершение посевной кампании, а также беспрерывной работы предприятий промышленного сектора. Как уточнили в правительстве, дополнительная нужда в минеральных удобрениях появилась из-за предполагаемого прихода ранней весны в некоторых регионах России, в частности - в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.Как отметил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, это мера будет временной, а оставшуюся часть можно будет экспортировать со 2 апреля, когда российские предприятия получат аммиачную селитру в необходимом объеме,.

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экономика, россия