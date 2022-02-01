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В РСА рассказали, в каком случае водителю могут отказать в покупке е-ОСАГО
В РСА рассказали, в каком случае водителю могут отказать в покупке е-ОСАГО - РИА Новости, 01.02.2022
В РСА рассказали, в каком случае водителю могут отказать в покупке е-ОСАГО
Страховщик может отказать в заключении электронного договора ОСАГО (е-ОСАГО), в том числе если размер страховой премии составляет более 15 тысяч рублей,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T06:08
2022-02-01T06:08
2022-02-01T06:08
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Страховщик может отказать в заключении электронного договора ОСАГО (е-ОСАГО), в том числе если размер страховой премии составляет более 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).Страховщик, согласно федеральному закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", обязан заключить с автовладельцем договор ОСАГО, если тот предоставит все необходимые документы.Во-первых, в покупке полиса будет отказано, если страховщик нашел недостоверность в данных автовладельца при заключении договора. Во-вторых, если страховщик не может без оригиналов документов провести идентификацию клиента (она требуется, когда размер страховой премии составляет более 15 тысяч рублей), отметили в пресс-службе."В рамках системы "Е-Гарант" электронный договор не заключается, если размер страховой премии составляет более 15 тысяч рублей", - пояснили в РСА. В связи с этим автовладелец, у которого не получилось купить электронный полис на сайте страховщика, может обратится в офис компании или к страховому посреднику и заключить договор ОСАГО на бумажном носителе, отметили в организации.В конце января сообщалось, что граждане РФ продолжают сталкиваться с отказами при попытке купить электронный полис ОСАГО - это происходит при наличии у заявителя в прошлом ДТП даже не по его вине. Отказ происходит под предлогом технической ошибки. ЦБ пояснял, что по закону ДТП не является причиной для отказа в заключении договора. Регулятор отмечал также, что число жалоб на проблемы с оформлением е-ОСАГО за девять месяцев 2021 года не снизилось.
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общество, авто, осаго, россия
В РСА рассказали, в каком случае водителю могут отказать в покупке е-ОСАГО
РСА: водителю могут отказать в покупке е-ОСАГО при стоимости полиса более 15 тысяч рублей
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Страховщик может отказать в заключении электронного договора ОСАГО (е-ОСАГО), в том числе если размер страховой премии составляет более 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).
Страховщик, согласно федеральному закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", обязан заключить с автовладельцем договор ОСАГО, если тот предоставит все необходимые документы.
"Обращаем внимание, несмотря на то, что страховщик обязан заключить электронный договор ОСАГО с каждым обратившимся автовладельцем, законодательством предусмотрены случаи, когда электронный договор ОСАГО может быть не заключен страховщиком, в том числе в рамках системы "Е-Гарант", - заявили в РСА.
Во-первых, в покупке полиса будет отказано, если страховщик нашел недостоверность в данных автовладельца при заключении договора. Во-вторых, если страховщик не может без оригиналов документов провести идентификацию клиента (она требуется, когда размер страховой премии составляет более 15 тысяч рублей), отметили в пресс-службе.
"В рамках системы "Е-Гарант" электронный договор не заключается, если размер страховой премии составляет более 15 тысяч рублей", - пояснили в РСА. В связи с этим автовладелец, у которого не получилось купить электронный полис на сайте страховщика, может обратится в офис компании или к страховому посреднику и заключить договор ОСАГО на бумажном носителе, отметили в организации.
В конце января сообщалось, что граждане РФ продолжают сталкиваться с отказами при попытке купить электронный полис ОСАГО - это происходит при наличии у заявителя в прошлом ДТП даже не по его вине. Отказ происходит под предлогом технической ошибки. ЦБ пояснял, что по закону ДТП не является причиной для отказа в заключении договора. Регулятор отмечал также, что число жалоб на проблемы с оформлением е-ОСАГО за девять месяцев 2021 года не снизилось.