https://ria.ru/20220201/dubay-1770552638.html
Власти Дубая планируют изменить правила въезда для российских туристов
Власти Дубая планируют изменить правила въезда для российских туристов - РИА Новости, 01.02.2022
Власти Дубая планируют изменить правила въезда для российских туристов
С 3 февраля 2022 года власти эмирата Дубай планируют изменить требования для прибывающих гостей из России и ряда других стран, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T19:18
2022-02-01T19:18
2022-02-01T19:18
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С 3 февраля 2022 года власти эмирата Дубай планируют изменить требования для прибывающих гостей из России и ряда других стран, сообщает АТОР.Срок действия отрицательного ПЦР-теста будет сокращен с 72 до 48 часов, следует из рассылки авиакомпаний Emirates и flydubai.Туроператоры эти сведения подтверждают. И добавляют, что раньше такое требование действовало для пассажиров авиакомпаний Nordwind и Pegas Fly.На сайте аэропорта Дубая пока присутствует старая информация (72 часа), возможно, она обновится позднее, добавляют в АТОР.Остальные правила въезда для россиян не меняются. По прибытии пассажиры проходят повторное бесплатное тестирование и должны самоизолироваться до получения отрицательного результата. Дети в возрасте до 12 лет от сдачи анализа освобождены.Пассажирам, которые путешествуют из России транзитом через Дубай и не покидают во время стыковки аэропорт, следует руководствоваться требованиями въезда страны назначения.
https://ria.ru/20211230/dubay-1765890660.html
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туризм, новости - туризм, дубай (город), ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, оаэ
Власти Дубая планируют изменить правила въезда для российских туристов
Дубай планирует сократить срок действия ПЦР-тестов для российских туристов
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
С 3 февраля 2022 года власти эмирата Дубай планируют изменить требования для прибывающих гостей из России и ряда других стран, сообщает
АТОР.
Срок действия отрицательного ПЦР-теста будет сокращен с 72 до 48 часов, следует из рассылки авиакомпаний Emirates и flydubai.
Туроператоры эти сведения подтверждают. И добавляют, что раньше такое требование действовало для пассажиров авиакомпаний Nordwind и Pegas Fly.
На сайте аэропорта Дубая пока присутствует старая информация (72 часа), возможно, она обновится позднее, добавляют в АТОР.
Остальные правила въезда для россиян не меняются. По прибытии пассажиры проходят повторное бесплатное тестирование и должны самоизолироваться до получения отрицательного результата. Дети в возрасте до 12 лет от сдачи анализа освобождены.
Пассажирам, которые путешествуют из России транзитом через Дубай и не покидают во время стыковки аэропорт, следует руководствоваться требованиями въезда страны назначения.