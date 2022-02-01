https://ria.ru/20220201/donbass-1770518245.html

Председатель ОБСЕ посетит Донбасс

Председатель ОБСЕ посетит Донбасс - РИА Новости, 01.02.2022

Председатель ОБСЕ посетит Донбасс

Министр иностранных дел Польши, председатель ОБСЕ Збигнев Рау во время визита на Украину посетит Донбасс, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:51

2022-02-01T16:51

2022-02-01T16:54

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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши, председатель ОБСЕ Збигнев Рау во время визита на Украину посетит Донбасс, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина журналистам во вторник."В следующую среду (9 февраля) господин министр Рау направится с визитом на Украину, где посетит Киев и Донбасс", - сказал Ясина.Ранее сообщалось, что Рау в качестве председателя ОБСЕ намерен посетить в феврале США, Украину и Россию.

https://ria.ru/20220103/vizit-1766495436.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, обсе, польша, збигнев рау, украина