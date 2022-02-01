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Председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Председатель ОБСЕ посетит Донбасс - РИА Новости, 01.02.2022
Председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Министр иностранных дел Польши, председатель ОБСЕ Збигнев Рау во время визита на Украину посетит Донбасс, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:51
2022-02-01T16:54
в мире
ситуация в днр и лнр
обсе
польша
збигнев рау
украина
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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши, председатель ОБСЕ Збигнев Рау во время визита на Украину посетит Донбасс, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина журналистам во вторник."В следующую среду (9 февраля) господин министр Рау направится с визитом на Украину, где посетит Киев и Донбасс", - сказал Ясина.Ранее сообщалось, что Рау в качестве председателя ОБСЕ намерен посетить в феврале США, Украину и Россию.
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в мире, ситуация в днр и лнр, обсе, польша, збигнев рау, украина
16:51 01.02.2022 (обновлено: 16:54 01.02.2022)
 
Председатель ОБСЕ посетит Донбасс

Глава МИД Польши и председатель ОБСЕ Рау посетит Донбасс в первой половине февраля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши, председатель ОБСЕ Збигнев Рау во время визита на Украину посетит Донбасс, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина журналистам во вторник.
"В следующую среду (9 февраля) господин министр Рау направится с визитом на Украину, где посетит Киев и Донбасс", - сказал Ясина.
Ранее сообщалось, что Рау в качестве председателя ОБСЕ намерен посетить в феврале США, Украину и Россию.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
3 января, 17:05
Глава дипломатии ЕС посетит линию соприкосновения в Донбассе
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕПольшаЗбигнев РауУкраина
 
 
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