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В ДНР заявили о прибытии украинских разведчиков в район Горловки
В ДНР заявили о прибытии украинских разведчиков в район Горловки - РИА Новости, 01.02.2022
В ДНР заявили о прибытии украинских разведчиков в район Горловки
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии диверсионно-разведывательных групп украинских силовиков в район... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:17
2022-02-01T11:17
в мире
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донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии диверсионно-разведывательных групп украинских силовиков в район подконтрольной ДНР Горловки.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, украина, львовская область, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
11:17 01.02.2022
 
В ДНР заявили о прибытии украинских разведчиков в район Горловки

Представитель Народной милиции ДНР: в район Горловки прибыла ДРГ украинских силовиков

© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Anna Kudriavtseva
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии диверсионно-разведывательных групп украинских силовиков в район подконтрольной ДНР Горловки.
"На Горловском направлении в 95 десантно-штурмовую бригаду на доукомплектование прибыли четыре разведывательно-диверсионных группы по 12-14 человек каждая. Данные группы завершили обучение на базе 184 учебного центра во Львовской области, где они отрабатывали практические действия по ведению боевых действий в городских условиях. Их подготовка осуществлялась британскими инструкторами из тренировочной миссии "Орбитал", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
11:01
Украина подготовила план наступления на Донбасс, заявили в ДНР
 
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