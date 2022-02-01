11:08 01.02.2022 (обновлено: 11:09 01.02.2022)
ВСУ планируют перебросить в Донбасс механизированную бригаду, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ намерены перебросить в Донбасс механизированную бригаду
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о планах Киева перебросить в Донбасс механизированную бригаду.
"По имеющейся у нас информации в ближайшее время 14 отдельная механизированная бригада вооружённых сил Украины из пункта постоянной дислокации во Владимир-Волынском (Волынская область - ред.) будет направлена в зону так называемой операции объединенных сил. На данный момент подразделения бригады осуществляют доукомплектование личным составом, ГСМ, вооружением, боеприпасами и другими материальными средствами", - сказал журналистам представитель ведомства.
Он отметил, что по данным Народной милиции ДНР, командованием 14 отдельной механизированной бригады поданы заявки на подачу на железнодорожную станцию платформ для перевозки 30 танков и до 100 единиц другой боевой бронированной техники.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.