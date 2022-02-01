https://ria.ru/20220201/donbass-1770437726.html

ВСУ планируют перебросить в Донбасс механизированную бригаду, заявили в ДНР

ВСУ планируют перебросить в Донбасс механизированную бригаду, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.02.2022

ВСУ планируют перебросить в Донбасс механизированную бригаду, заявили в ДНР

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о планах Киева перебросить в Донбасс механизированную бригаду. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:08

2022-02-01T11:08

2022-02-01T11:09

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о планах Киева перебросить в Донбасс механизированную бригаду."По имеющейся у нас информации в ближайшее время 14 отдельная механизированная бригада вооружённых сил Украины из пункта постоянной дислокации во Владимир-Волынском (Волынская область - ред.) будет направлена в зону так называемой операции объединенных сил. На данный момент подразделения бригады осуществляют доукомплектование личным составом, ГСМ, вооружением, боеприпасами и другими материальными средствами", - сказал журналистам представитель ведомства.Он отметил, что по данным Народной милиции ДНР, командованием 14 отдельной механизированной бригады поданы заявки на подачу на железнодорожную станцию платформ для перевозки 30 танков и до 100 единиц другой боевой бронированной техники.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220201/donbass-1770436504.html

https://ria.ru/20220201/terbaty-1770338670.html

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в мире, украина, волынская область, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия