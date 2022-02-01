https://ria.ru/20220201/donbass-1770436504.html

Украина подготовила план наступления на Донбасс, заявили в ДНР

Украина подготовила план наступления на Донбасс, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.02.2022

Украина подготовила план наступления на Донбасс, заявили в ДНР

Украинский Генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции в юго-восточных регионах, сообщил журналистам представитель Народной милиции... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:01

2022-02-01T11:01

2022-02-01T20:23

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ситуация в днр и лнр

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Украинский Генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции в юго-восточных регионах, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Обстановка в Донбассе по-прежнему остается напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. По данным нашей агентурной разведки, украинским Генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции. <...> О его подготовке мы ранее уже сообщали", — сказал представитель ведомства.По его словам, на этой неделе начальник Генштаба ВСУ проведет совещание с командующими Операцией объединенных сил и оперативно-тактическими группировками "Север" и "Восток"."В дальнейшем этот план должен быть одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины. Разведкой Народной милиции ДНР продолжают фиксироваться активные действия противника по созданию ударных группировок и их подготовке к наступательным действиям", — добавили в ДНР.Накануне спикер Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинские и западные спецслужбы готовят кампанию в медиа, чтобы "ввести мировую общественность в заблуждение" и обвинить самопровозглашенные республики вместе с Россией в "агрессии против Киева".По его словам, готовятся постановочные сюжеты об "ужасах войны" с посылом, что регионы юго-востока Украины необходимо "освободить от российского гнета".Обострение ситуации на УкраинеСейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.На фоне этого Украина, США и страны ЕС обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В то же время Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.В Кремле отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220125/lnr-1769384883.html

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770269754.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html

украина

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая народная республика