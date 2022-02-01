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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220201/dollar-1770397908.html
Когда доллар будет стоить 90 рублей
Финансист предупредил, когда доллар будет стоить 90 рублей - РИА Новости, 01.02.2022
Когда доллар будет стоить 90 рублей
При текущих ценах на нефть и отсутствии геополитического фактора, доллар стоил бы не больше 70 рублей, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T04:19
2022-02-01T04:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
китай
опек
россия
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МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. При текущих ценах на нефть и отсутствии геополитического фактора, доллар стоил бы не больше 70 рублей, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.По его словам, при таком сценарии рубль бы стоил 65 за доллар.Впрочем, если действительно вспыхнет вооруженный конфликт, в котором примет участие Россия, "обвал рубля может случиться очень быстро, и российскую валюту тогда не спасут даже котировки на нефть, подчеркнул эксперт.Нефтяные котировки, правда, тоже уязвимы в случае, если начнется распродажа госрезервов Китая и США, или с Ирана снимут санкции."Также возможен вариант, при котором ОПЕК+ начнет наращивать добычу, подняв ее ежемесячное увеличение с 400 тысяч баррелей в сутки. При текущей напряженности на геополитическом поле снижение может сильно ударить по позициям рубля, закрепив российскую валюту в районе 80 единиц за доллар и подняв выше 90 – за евро", — допустил собеседник агентства.Доллар может стоить и сто рублей, если нефтяной рынок обвалит новый опасный штамм коронавируса.
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экономика, сша, китай, опек, россия
04:19 01.02.2022
 
Финансист предупредил, когда доллар будет стоить 90 рублей

Финансист Коган заявил о риске обвала рубля при вооруженном конфликте с участием России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Электронное табло со знаком доллара
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МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. При текущих ценах на нефть и отсутствии геополитического фактора, доллар стоил бы не больше 70 рублей, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
По его словам, при таком сценарии рубль бы стоил 65 за доллар.
"Это можно было увидеть в октябре прошлого года, когда нефть в моменте доходила до 86 долларов за баррель, а рубль укреплялся выше 70 единиц за доллар – максимума с июля 2020 года", — отметил Коган.
Впрочем, если действительно вспыхнет вооруженный конфликт, в котором примет участие Россия, "обвал рубля может случиться очень быстро, и российскую валюту тогда не спасут даже котировки на нефть, подчеркнул эксперт.
Нефтяные котировки, правда, тоже уязвимы в случае, если начнется распродажа госрезервов Китая и США, или с Ирана снимут санкции.
"Также возможен вариант, при котором ОПЕК+ начнет наращивать добычу, подняв ее ежемесячное увеличение с 400 тысяч баррелей в сутки. При текущей напряженности на геополитическом поле снижение может сильно ударить по позициям рубля, закрепив российскую валюту в районе 80 единиц за доллар и подняв выше 90 – за евро", — допустил собеседник агентства.
Доллар может стоить и сто рублей, если нефтяной рынок обвалит новый опасный штамм коронавируса.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАКитайОПЕКРоссия
 
 
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