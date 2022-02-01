https://ria.ru/20220201/dolgi-1770484264.html

Туроператоры выплатили более 80 процентов долгов по "ковидным" путевкам

Туроператоры выплатили более 80 процентов долгов по "ковидным" путевкам - РИА Новости, 01.02.2022

Туроператоры выплатили более 80 процентов долгов по "ковидным" путевкам

Туроператоры закрыли более 80 процентов долгов по "ковидным" поездкам (сорвавшимся из-за пандемии – прим. ред.) и сократили задолженность перед... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:48

2022-02-01T16:48

2022-02-01T16:48

туризм

долг

госдума рф

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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туризм

зарина догузова

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Туроператоры закрыли более 80 процентов долгов по "ковидным" поездкам (сорвавшимся из-за пандемии – прим. ред.) и сократили задолженность перед путешественниками до 6,5 миллиарда рублей, заявила у себя на странице в Инстаграме глава Ростуризма Зарина Догузова.Она уточнила, что два года назад, когда страны начали закрываться из-за пандемии, объем долга составлял 44 миллиарда рублей."Чуть более 80 процентов обязательств перед туристами было закрыто. Либо деньгами, либо была оказана соответствующая услуга", — заявила она.Руководитель Ростуризма напомнила, что Госдума в середине декабря внесла поправки в закон об отсрочке обязательств операторов перед путешественниками. Ранее они были должны до 31 декабря 2021 года возместить поездки (предоставить равнозначный продукт, заменить его по согласованию или вернуть денежные средства), купленные до 31 марта 2020-ого и отмененные из-за пандемии. Внесенная в закон поправка продлевает этот срок до конца 2022-ого."Продление отсрочки обязательств распространяется только на закрытые страны (те, с которыми не восстановлено регулярное авиасообщение, а также не принимающие россиян с туристическими целями — прим.ред). А по открытым (в их числе — Турция, Доминикана, Хорватия, Куба, Кипр — прим.ред.) туроператоры должны будут в кратчайшие сроки выполнить все обязательства", — добавила Догузова.

https://ria.ru/20220201/rosturizm-1770490289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

долг, госдума рф, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова