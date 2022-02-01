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Туризм
https://ria.ru/20220201/dolgi-1770484264.html
Туроператоры выплатили более 80 процентов долгов по "ковидным" путевкам
Туроператоры выплатили более 80 процентов долгов по "ковидным" путевкам - РИА Новости, 01.02.2022
Туроператоры выплатили более 80 процентов долгов по "ковидным" путевкам
Туроператоры закрыли более 80 процентов долгов по "ковидным" поездкам (сорвавшимся из-за пандемии – прим. ред.) и сократили задолженность перед... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:48
2022-02-01T16:48
туризм
долг
госдума рф
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
туризм
зарина догузова
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Туроператоры закрыли более 80 процентов долгов по "ковидным" поездкам (сорвавшимся из-за пандемии – прим. ред.) и сократили задолженность перед путешественниками до 6,5 миллиарда рублей, заявила у себя на странице в Инстаграме глава Ростуризма Зарина Догузова.Она уточнила, что два года назад, когда страны начали закрываться из-за пандемии, объем долга составлял 44 миллиарда рублей."Чуть более 80 процентов обязательств перед туристами было закрыто. Либо деньгами, либо была оказана соответствующая услуга", — заявила она.Руководитель Ростуризма напомнила, что Госдума в середине декабря внесла поправки в закон об отсрочке обязательств операторов перед путешественниками. Ранее они были должны до 31 декабря 2021 года возместить поездки (предоставить равнозначный продукт, заменить его по согласованию или вернуть денежные средства), купленные до 31 марта 2020-ого и отмененные из-за пандемии. Внесенная в закон поправка продлевает этот срок до конца 2022-ого."Продление отсрочки обязательств распространяется только на закрытые страны (те, с которыми не восстановлено регулярное авиасообщение, а также не принимающие россиян с туристическими целями — прим.ред). А по открытым (в их числе — Турция, Доминикана, Хорватия, Куба, Кипр — прим.ред.) туроператоры должны будут в кратчайшие сроки выполнить все обязательства", — добавила Догузова.
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долг, госдума рф, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова
16:48 01.02.2022
 
Туроператоры выплатили более 80 процентов долгов по "ковидным" путевкам

Догузова: туроператоры сократили долги по ковидным путевкам до 6,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Андрей Рудаков / Перейти в фотобанкРоссийские туроператоры и агентства остановили продажу туров в Египет
Российские туроператоры и агентства остановили продажу туров в Египет - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Андрей Рудаков
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Туроператоры закрыли более 80 процентов долгов по "ковидным" поездкам (сорвавшимся из-за пандемии – прим. ред.) и сократили задолженность перед путешественниками до 6,5 миллиарда рублей, заявила у себя на странице в Инстаграме глава Ростуризма Зарина Догузова.
Она уточнила, что два года назад, когда страны начали закрываться из-за пандемии, объем долга составлял 44 миллиарда рублей.
"Чуть более 80 процентов обязательств перед туристами было закрыто. Либо деньгами, либо была оказана соответствующая услуга", — заявила она.
Руководитель Ростуризма напомнила, что Госдума в середине декабря внесла поправки в закон об отсрочке обязательств операторов перед путешественниками. Ранее они были должны до 31 декабря 2021 года возместить поездки (предоставить равнозначный продукт, заменить его по согласованию или вернуть денежные средства), купленные до 31 марта 2020-ого и отмененные из-за пандемии. Внесенная в закон поправка продлевает этот срок до конца 2022-ого.
"Сейчас мы на финальной стадии согласования его (постановления — прим.ред.). С учетом всех моментов, которые нам нужно пройти, думаю, что в течение февраля внесем его в правительство, и до конца месяца оно будет принято", — уточнила она.
"Продление отсрочки обязательств распространяется только на закрытые страны (те, с которыми не восстановлено регулярное авиасообщение, а также не принимающие россиян с туристическими целями — прим.ред). А по открытым (в их числе — Турция, Доминикана, Хорватия, Куба, Кипр — прим.ред.) туроператоры должны будут в кратчайшие сроки выполнить все обязательства", — добавила Догузова.
Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова во время брифинга в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
15:17Туризм
В Ростуризме разъяснили, какие страны можно считать закрытыми для туристов
 
ТуризмДолгГосдума РФФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмтуристыТуризмЗарина Догузова
 
 
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