https://ria.ru/20220201/dnr-1770437613.html
В ДНР допустили обращение за военной помощью к России
В ДНР допустили обращение за военной помощью к России - РИА Новости, 01.02.2022
В ДНР допустили обращение за военной помощью к России
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что оставляет за собой право обратиться за военной помощью, в том числе к РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:08
2022-02-01T11:08
2022-02-01T11:19
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что оставляет за собой право обратиться за военной помощью, в том числе к РФ, в случае дальнейших поставок вооружения на Украину."Призываем страны Запада и международные организации, финансирующие украинскую агрессию против Донбасса, прекратить поставки летального оружия и заставить Киев выполнить минские договоренности. В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи", - сказал представитель ведомства.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220131/donbass-1770201702.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, донецкая народная республика, россия
11:08 01.02.2022 (обновлено: 11:19 01.02.2022)
В ДНР допустили обращение за военной помощью к России
В ДНР допустили обращение за помощью к России при продолжении поставок оружия на Украину