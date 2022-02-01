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Россия заинтересована в продолжении диалога по безопасности, заявил Госдеп
Россия заинтересована в продолжении диалога по безопасности, заявил Госдеп - РИА Новости, 01.02.2022
Россия заинтересована в продолжении диалога по безопасности, заявил Госдеп
США видят с российской стороны заинтересованность в продолжении диалога о вопросах безопасности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T23:27
2022-02-01T23:35
в мире
владимир путин
энтони блинкен
россия
сша
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США видят с российской стороны заинтересованность в продолжении диалога о вопросах безопасности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Сроки таких контактов, по его словам, будут определяться после того, как Россия представит США формальный ответ на американские предложения, которые в свою очередь стали реакцией на российские инициативы."Мы понимаем, что, когда это произойдет, русские будут тоже расположены к участию в дальнейшем диалоге", - сказал Прайс на брифинге для журналистов.Он добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым получил заверения, что Россия работает над ответом, который прежде, чем поступить в США, будет направлен на одобрение президенту России Владимиру Путину.
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в мире, владимир путин, энтони блинкен, россия, сша, государственный департамент сша
23:27 01.02.2022 (обновлено: 23:35 01.02.2022)
 
Россия заинтересована в продолжении диалога по безопасности, заявил Госдеп

Представитель Госдепа Прайс: Россия заинтересована в продолжении диалога по безопасности

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США видят с российской стороны заинтересованность в продолжении диалога о вопросах безопасности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Сроки таких контактов, по его словам, будут определяться после того, как Россия представит США формальный ответ на американские предложения, которые в свою очередь стали реакцией на российские инициативы.
"Мы понимаем, что, когда это произойдет, русские будут тоже расположены к участию в дальнейшем диалоге", - сказал Прайс на брифинге для журналистов.
Он добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым получил заверения, что Россия работает над ответом, который прежде, чем поступить в США, будет направлен на одобрение президенту России Владимиру Путину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
20:15
Путин прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
 
В миреВладимир ПутинЭнтони БлинкенРоссияСШАГосударственный департамент США
 
 
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