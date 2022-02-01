https://ria.ru/20220201/danilov-1770520424.html

На Украине потребовали отставки секретаря СНБО из-за слов о "Минске-2"

На Украине потребовали отставки секретаря СНБО из-за слов о "Минске-2" - РИА Новости, 01.02.2022

На Украине потребовали отставки секретаря СНБО из-за слов о "Минске-2"

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала отставки секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова после... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:00

2022-02-01T17:00

2022-02-01T18:56

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украина

оппозиционная платформа - за жизнь

алексей данилов

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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала отставки секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова после его заявления о Минских соглашениях.Ранее секретарь СНБО заявил, что Минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны, требуется подписать новый документ."Оппозиционная платформа — За жизнь" требует немедленной отставки секретаря СНБОУ Данилова и привлечения его к ответственности за действия, направленные на уничтожение территориальной целостности нашего государства и разжигание вооруженного конфликта", — сообщается в заявлении, опубликованном на сайте партии.Там также утверждается, что в противном случае киевские власти признают, что курс на выход из Минских соглашений является элементом государственной политики Украины.В партии назвали заявление секретаря СНБО по Минским соглашениям безответственным и циничным."Данилов выступает в роли провокатора от власти, который делает все для срыва мирного процесса урегулирования, развязывания гражданской войны и вооруженного конфликта, чтобы в этих условиях получить в свои руки дополнительные рычаги влияния, делает все для усиления напряженности между Россией и Украиной", — отметили в "Оппозиционной платформе".В публикации также отмечается, что Запад развернул масштабную информационную кампанию призванную создать впечатление, что Россия готовит вторжение на Украину. Из-за нее самому Зеленского приходится систематически выступать с успокаивающими заявлениями.Обострение ситуации на УкраинеСейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.На фоне этого Украина, США и страны ЕС обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В то же время Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.В Кремле отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220201/donbass-1770482059.html

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в мире, россия, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, алексей данилов