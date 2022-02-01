https://ria.ru/20220201/chezchrepublic-1770364600.html

В Чехии уничтожили скандальные "доказательства российской вины"

В Чехии уничтожили скандальные "доказательства российской вины" - РИА Новости, 01.02.2022

В Чехии уничтожили скандальные "доказательства российской вины"

В Праге потеряли документ, из-за которого полгода назад разразился скандал с Москвой: тогда выслали десятки дипломатов, а "Росатом" лишился крупного контракта... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T08:00

2022-02-01T08:00

2022-02-01T08:03

в мире

твэл

прага

чехия

главное разведывательное управление рф

российский совет по международным делам

милош земан

александр петров (посол)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760658918_0:211:3046:1924_1920x0_80_0_0_4109d212a7d9fc96f87f3d24a95bfbb6.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Праге потеряли документ, из-за которого полгода назад разразился скандал с Москвой: тогда выслали десятки дипломатов, а "Росатом" лишился крупного контракта. Секретный отчет о взрывах во Врбетице случайно уничтожили в канцелярии президента Милоша Земана. Оппозиция требует расследования. Как это отразится на отношениях между двумя странами — разбиралось РИА Новости.Уничтожили по ошибке"Администрация чешского президента Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный документ о взрывах на военных складах в деревне Врбетице, в организации которых подозревают российские спецслужбы", — сообщило Чешское радио.По сведениям журналистов, полиция запросила этот материал у властей для проверки.Эксперты хотели выяснить, есть ли на страницах отпечатки пальцев и ДНК лиц, не допущенных к секретной информации. Но получили ответ: вместе с другими бумагами отчет случайно уничтожили. Всего в ноябре прошлого года избавились от 500 документов, потому что срок хранения истек. За этим следила специальная комиссия.В администрации Земана уверяют: те, у кого не было допуска к секретной информации, отчета не видели. Депутаты парламента требуют разобраться в ситуации. Теперь полиция проверит, не нарушила ли канцелярия главы государства законы страны.Тень падает на самого президента — он изначально не верил в причастность России, допуская другие версии. Помимо этого, как раз накануне сообщили о новом фигуранте. Следствие считает, что бывший российский военнослужащий Николай Шапошников, ныне гражданин Чехии, проживающий в Греции, сотрудничал с арендовавшей склады боеприпасов коммерческой компанией Imex Group. По мнению следователей, он контактировал с двумя агентами спецслужб России, подозреваемыми в размещении взрывных устройств. Сам Шапошников это опровергает.Скандал, которого не ожидалиВ середине апреля прошлого года между странами разгорелся дипломатический скандал. Занимавший пост премьер-министра Андрей Бабиш обвинил Москву в причастности к событиям в деревне Врбетице в конце 2014-го. Взорвалось 50 тонн боеприпасов, погибли два сотрудника Imex Group, арендовавшей хранилище. Второй взрыв прогремел через полтора месяца — на складе, где находилось 13 тонн взрывчатого вещества. Арендатор — та же компания.По версии полиции, инцидент произошел случайно: российские спецслужбы якобы планировали диверсию в Болгарии, откуда боеприпасы должны были попасть на Украину. Взрывы могли организовать предполагаемые сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин (Александр Петров и Руслан Боширов).Вслед за обвинениями в адрес Москвы чешские власти выслали 18 российских дипломатов. В МИД выразили протест. Двадцать работников чешского посольства в России объявили персонами нон грата. Дальше — больше: в Праге постановили отправить на родину шестьдесят сотрудников диппредставительства России, а также потребовали от Москвы вернуть чешских дипломатов. Российские власти отказались, опубликовали перечень недружественных иностранных государств, в который вошли США и Чехия.В конце июня Прага сообщила, что ждет от Москвы компенсации ущерба на сумму 25,5 миллиона евро в связи со взрывами во Врбетице. В российском МИД это назвали вымогательством, отметив, что такими заявлениями Чехия лишь подтверждает статус страны, включенной в черный список.В пылу скандала "Росатом" отстранили от участия в тендере на строительство нового энергоблока еще одной АЭС — "Дукованы". А чешская энергетическая компания ČEZ (ЧЭЗ) решила на предстоящие десять лет выбрать для реакторов АЭС "Темелин" другого поставщика ядерного топлива вместо российской компании "ТВЭЛ" (топливный дивизион "Росатома").Отношения уже и так трещали по швам. В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, что вызвало раздражение Москвы. Чешские СМИ писали о якобы прибывшем в страну шпионе с дипломатическим паспортом и ядом. Стороны периодически высылали сотрудников диппредставительств.Но скандал, разгоревшийся весной прошлого года, поразил многих, отмечает журналист Наталья Судоенкова. "Власти Чехии не предоставили никаких внятных доказательств причастности российских властей, — объясняет она. — Звучали лишь хлесткие, ничем не подкрепленные упреки. Чешские спецслужбы хотели, чтобы им поверили на слово".Эксперты тогда объясняли поведение властей близостью парламентских выборов: антироссийская риторика помогает заполучить голоса избирателей в крупных городах, где неприязнь к Кремлю особенно сильна.Все будут разыгрывать эту карту по-своемуОб исчезновении документов из офиса администрации Земана сообщили, когда взаимодействие между Москвой и Прагой, казалось, стало налаживаться. Новое правительство Чехии хотя и заявляло об однозначной ориентации на ЕС и НАТО, говорило и о необходимости перезагрузки связей с Москвой. "Посмотрим, как повысить уровень российско-чешских отношений", — обещал глава МИД Ян Липавский. По его словам, ситуация, когда представители двух стран не разговаривают, — "очень некомфортная", ведь контакты могут быть "предметными, нормальными"."Мы обмениваемся только дипломатическими нотами. Министры иностранных дел и премьеры не встречались более десяти лет", — указал он. Рассуждая о требованиях безопасности со стороны России в отношении Вашингтона и Североатлантического альянса, он подчеркивал, что необходима "единая позиция НАТО и ЕС, которую в Москве будут уважать". При этом пояснил: "Я не говорю, что она обязательно должна опираться на силу".Сейчас едва ли удастся узнать, что произошло и кто в этом виноват, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Вопрос очень политизирован, — уверен эксперт. — Очевидно, что каждая из политических сил в Чехии и в целом в Европе будет представлять ситуацию в выгодном для себя свете. Критики Москвы призовут искать "российский след". Оппозиция скажет, что власти так и не нашли убедительных доказательств российской причастности и потому уничтожили документы, чтобы никто не вывел на чистую воду организаторов фальсификации. Будут обвинять и Земана, и его сторонников".При этом, по мнению Кортунова, нельзя исключать и обычную халатность. Ясно одно: документы пропали и это дает возможность по-разному интерпретировать случившееся. А о нормализации отношений пока можно забыть.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://ria.ru/20210529/diplomats-1734602889.html

прага

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, твэл, прага, чехия, главное разведывательное управление рф, российский совет по международным делам, милош земан, александр петров (посол), руслан боширов, россия