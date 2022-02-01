https://ria.ru/20220201/buddisty-1770377696.html

Буддисты встречают Новый год по своему религиозному календарю

Буддисты встречают Новый год по своему религиозному календарю - РИА Новости, 01.02.2022

Буддисты встречают Новый год по своему религиозному календарю

Российские буддисты начинают ритуалы по случаю Сагаалгана – праздника, знаменующего начало Нового года по лунному календарю. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T00:00

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россия

религиозные праздники

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российские буддисты начинают ритуалы по случаю Сагаалгана – праздника, знаменующего начало Нового года по лунному календарю.Название праздника произошло от слова "сагаан", что означает "белый", или выражения "сагаан сар", что означает "светлый месяц". В буддийской традиции празднование новолетия приходится в разные годы на период между концом января и серединой марта. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают при помощи астрологических таблиц.В России в этом году Сагаалган отметят сразу в трех республиках – в Тыве, Калмыкии и Бурятии. Власти последней пять лет назад даже объявили этот день нерабочим. Однако в 2022-м республики встретят Новый год в разные дни. Бурятия и Тыва – 2 февраля, а Калмыкия – 2 марта.Все дело в особой астрологической традиции, которой придерживаются калмыки. В их летоисчислении существует дополнительный месяц. Он появляется, как компенсация отставания лунного календаря от григорианского. Именно поэтому калмыки отпразднуют Новый год с месячным отставанием.Религиозные мероприятия Сагаалгана начинаются за три дня до его наступления. В дацанах совершаются особые молебны, посвященные десяти божествам-защитникам Учения Будды. Наибольшее почитание среди них воздается богине Балдэн Лхамо. В день, предшествующий Новому году, в ее честь совершается отдельный молебен.В народе особое значение придается популярному обряду – ритуальному костру Дугжууба, в котором сгорают все нечистоты тела, речи и ума каждого человека. Совершается он в двадцать девятый день по лунному календарю.В канун Нового года в дацанах в течение всего дня и ночи проходят торжественные службы – хуралы. Молебен заканчивается в шесть часов утра. Настоятель поздравляет всех с наступившим Новым годом. А затем все присутствующие обмениваются хадаками – ритуальными синими платками.В первый день Нового года нужно вставать очень рано — в 4-5 часов утра. Согласно буддийским поверьям, до восхода солнца, в каждый дом заходит богиня Балдан Лхамо и подсчитывает всех людей. Проспавшие ее появление упускают свое счастье на целый год. А те, кто в это время бодрствовал, напротив, приобретут защиту богини, и удача будет сопутствовать им в течение года.Также, по традиции, в первый день тех, кому не довелось перешагнуть рубеж Нового года. Поэтому от походов в гости следует воздержаться. Однако навестить родственников можно уже на второй день или сделать это в течение последующих двух недель. Поскольку весь этот период для буддистов – праздничный.

https://ria.ru/20210818/pamyatniki-1746223877.html

https://ria.ru/20220105/kalmykiya-1766604835.html

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россия, религиозные праздники