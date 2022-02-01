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Путин поддержал допфинансирование железной дороги в обход Будапешта
Путин поддержал допфинансирование железной дороги в обход Будапешта - РИА Новости, 01.02.2022
Путин поддержал допфинансирование железной дороги в обход Будапешта
Венгрия поставила вопрос об увеличении финансирования проекта железной дороги в обход Будапешта на 2 миллиарда долларов, Россия не против, заявил президент РФ... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:42
2022-02-01T20:42
2022-02-01T20:42
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Венгрия поставила вопрос об увеличении финансирования проекта железной дороги в обход Будапешта на 2 миллиарда долларов, Россия не против, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, объемы газа в ПХГ Европы сократились, на следующий год с этим также могут возникать проблемы. У Венгрии таких проблем не будет, уточнил Путин, потому что дополнительные объемы будут согласованы."То же самое касается, скажем, обхода Будапешта. Господин премьер-министр вопрос поставил. Я думаю, что мы решим вопрос, вот он пока не знает. Пока к вам шел сюда, я дополнительную информацию получил от ОАО "РЖД". Это касается дополнительного финансирования за счет кредитной линии, 2 миллиарда долларов - возможный объем для такого проекта. И обход Будапешта можно будет сделать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
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в мире, экономика, виктор орбан, венгрия, европа, будапешт, ржд, владимир путин
Путин поддержал допфинансирование железной дороги в обход Будапешта
Путин поддержал допфинансирование железной дороги в обход Будапешта за счет кредита