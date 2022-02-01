https://ria.ru/20220201/budapesht-1770571752.html

Путин поддержал допфинансирование железной дороги в обход Будапешта

Путин поддержал допфинансирование железной дороги в обход Будапешта - РИА Новости, 01.02.2022

Путин поддержал допфинансирование железной дороги в обход Будапешта

Венгрия поставила вопрос об увеличении финансирования проекта железной дороги в обход Будапешта на 2 миллиарда долларов, Россия не против, заявил президент РФ... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T20:42

2022-02-01T20:42

2022-02-01T20:42

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Венгрия поставила вопрос об увеличении финансирования проекта железной дороги в обход Будапешта на 2 миллиарда долларов, Россия не против, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, объемы газа в ПХГ Европы сократились, на следующий год с этим также могут возникать проблемы. У Венгрии таких проблем не будет, уточнил Путин, потому что дополнительные объемы будут согласованы."То же самое касается, скажем, обхода Будапешта. Господин премьер-министр вопрос поставил. Я думаю, что мы решим вопрос, вот он пока не знает. Пока к вам шел сюда, я дополнительную информацию получил от ОАО "РЖД". Это касается дополнительного финансирования за счет кредитной линии, 2 миллиарда долларов - возможный объем для такого проекта. И обход Будапешта можно будет сделать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

https://ria.ru/20220201/aviasoobschenie-1770568252.html

венгрия

европа

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в мире, экономика, виктор орбан, венгрия, европа, будапешт, ржд, владимир путин