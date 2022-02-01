https://ria.ru/20220201/breyvik-1770540298.html

Суд в Норвегии отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении

Суд в Норвегии отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении - РИА Новости, 01.02.2022

Суд в Норвегии отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении

Суд провинции Телемарк в Норвегии принял решение отказать обвиняемому в терроризме Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении, сообщила телекомпания NRK... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:14

2022-02-01T18:14

2022-02-01T18:33

в мире

норвегия

андерс брейвик

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терроризм

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МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Суд провинции Телемарк в Норвегии принял решение отказать обвиняемому в терроризме Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении, сообщила телекомпания NRK в решении суда."Суд Телемарка отказал Андерсу Брейвику в его просьбе об освобождении. Решение было единогласным", - говорится в сообщении.Устроивший бойню в Осло и на острове Утейя в 2010 году Брейвик провел в заключении половину назначенного ему судом срока и теоретически имел право на условно-досрочное освобождение, однако психиатр, выступавшая на суде, заключила, что террорист все еще опасен для общества."Обвиняемый оказался лишенным сочувствия и сострадания к жертвам террора. Он устно выразил скорбь по пострадавшим. Но в то же время он защищал и, возможно, считал законными свои действия, утверждая, что большинство пострадавших на Утёйе были не детьми, а людьми, занимающими "руководящие должности", - говорится в решении суда.Суд пришел к выводу, что устные заверения Брейвика ничего не стоят, и риск применения насилия со стороны обвиняемого так же реален сегодня, как и при вынесении приговора о заключении под стражу в августе 2012 года.Осенью 2020 года Брейвик подал прошение о досрочном освобождении: тогда истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по приговору, который определил срок содержания под стражей в 21 год. По норвежским законам, заключенный имеет право просить об УДО по истечении восьми лет. Норвежская прокуратура заявляла, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор существуют. По истечении полного срока заключения, суд в исключительных случаях имеет право продлить срок еще на пять лет неограниченное количество раз.В 2015 году Брейвик подавал иск против государства, в котором заявлял о нарушении своих прав, иск был удовлетворен частично в окружном суде, но апелляционный суд это решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски Брейвика.Брейвик – самый жестокий террорист в современной истории Норвегии. Он 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав виновным. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.

https://ria.ru/20210722/breyvik-1742325458.html

https://ria.ru/20220102/norvegiya-1766428984.html

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в мире, норвегия, андерс брейвик, осло, терроризм