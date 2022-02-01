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https://ria.ru/20220201/breyvik-1770540298.html
Суд в Норвегии отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении
Суд в Норвегии отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении - РИА Новости, 01.02.2022
Суд в Норвегии отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении
Суд провинции Телемарк в Норвегии принял решение отказать обвиняемому в терроризме Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении, сообщила телекомпания NRK... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:14
2022-02-01T18:33
в мире
норвегия
андерс брейвик
осло
терроризм
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МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Суд провинции Телемарк в Норвегии принял решение отказать обвиняемому в терроризме Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении, сообщила телекомпания NRK в решении суда."Суд Телемарка отказал Андерсу Брейвику в его просьбе об освобождении. Решение было единогласным", - говорится в сообщении.Устроивший бойню в Осло и на острове Утейя в 2010 году Брейвик провел в заключении половину назначенного ему судом срока и теоретически имел право на условно-досрочное освобождение, однако психиатр, выступавшая на суде, заключила, что террорист все еще опасен для общества."Обвиняемый оказался лишенным сочувствия и сострадания к жертвам террора. Он устно выразил скорбь по пострадавшим. Но в то же время он защищал и, возможно, считал законными свои действия, утверждая, что большинство пострадавших на Утёйе были не детьми, а людьми, занимающими "руководящие должности", - говорится в решении суда.Суд пришел к выводу, что устные заверения Брейвика ничего не стоят, и риск применения насилия со стороны обвиняемого так же реален сегодня, как и при вынесении приговора о заключении под стражу в августе 2012 года.Осенью 2020 года Брейвик подал прошение о досрочном освобождении: тогда истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по приговору, который определил срок содержания под стражей в 21 год. По норвежским законам, заключенный имеет право просить об УДО по истечении восьми лет. Норвежская прокуратура заявляла, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор существуют. По истечении полного срока заключения, суд в исключительных случаях имеет право продлить срок еще на пять лет неограниченное количество раз.В 2015 году Брейвик подавал иск против государства, в котором заявлял о нарушении своих прав, иск был удовлетворен частично в окружном суде, но апелляционный суд это решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски Брейвика.Брейвик – самый жестокий террорист в современной истории Норвегии. Он 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав виновным. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.
https://ria.ru/20210722/breyvik-1742325458.html
https://ria.ru/20220102/norvegiya-1766428984.html
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в мире, норвегия, андерс брейвик, осло, терроризм
18:14 01.02.2022 (обновлено: 18:33 01.02.2022)
 
Суд в Норвегии отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении

Суд в Норвегии отказал террористу Брейвику в условно-досрочном освобождении

© AP Photo / Frank AugsteinАндерс Брейвик в зале суда
Андерс Брейвик в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Андерс Брейвик в зале суда. Архивное фото
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МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Суд провинции Телемарк в Норвегии принял решение отказать обвиняемому в терроризме Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении, сообщила телекомпания NRK в решении суда.
"Суд Телемарка отказал Андерсу Брейвику в его просьбе об освобождении. Решение было единогласным", - говорится в сообщении.
Устроивший бойню в Осло и на острове Утейя в 2010 году Брейвик провел в заключении половину назначенного ему судом срока и теоретически имел право на условно-досрочное освобождение, однако психиатр, выступавшая на суде, заключила, что террорист все еще опасен для общества.
"Обвиняемый оказался лишенным сочувствия и сострадания к жертвам террора. Он устно выразил скорбь по пострадавшим. Но в то же время он защищал и, возможно, считал законными свои действия, утверждая, что большинство пострадавших на Утёйе были не детьми, а людьми, занимающими "руководящие должности", - говорится в решении суда.
Суд пришел к выводу, что устные заверения Брейвика ничего не стоят, и риск применения насилия со стороны обвиняемого так же реален сегодня, как и при вынесении приговора о заключении под стражу в августе 2012 года.
Андерс Брейвик просит об УДО спустя 10 лет трагедии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля 2021, 10:08
Андерс Брейвик просит об УДО спустя десять лет трагедии Норвежский экстремист Андерс Брейвик отсидел почти полсрока и в сентябре прошлого года подал прошение об УДО.
Осенью 2020 года Брейвик подал прошение о досрочном освобождении: тогда истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по приговору, который определил срок содержания под стражей в 21 год. По норвежским законам, заключенный имеет право просить об УДО по истечении восьми лет. Норвежская прокуратура заявляла, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор существуют. По истечении полного срока заключения, суд в исключительных случаях имеет право продлить срок еще на пять лет неограниченное количество раз.
В 2015 году Брейвик подавал иск против государства, в котором заявлял о нарушении своих прав, иск был удовлетворен частично в окружном суде, но апелляционный суд это решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски Брейвика.
Брейвик – самый жестокий террорист в современной истории Норвегии. Он 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав виновным. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.
Террорист Андерс Брейвик в Апелляционном суде Боргартинга в Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
2 января, 16:41
В Норвегии заявили о риске совершения Брейвиком нового преступления
 
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