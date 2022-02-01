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В Кремле заявили о проработке визита президента Бразилии в Москву
В Кремле заявили о проработке визита президента Бразилии в Москву - РИА Новости, 01.02.2022
В Кремле заявили о проработке визита президента Бразилии в Москву
Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию пока находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:49
2022-02-01T12:49
в мире
бразилия
владимир путин
дмитрий песков
жаир болсонару
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию пока находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается российско-бразильских контактов, то они тоже в стадии проработки, в стадии подготовки. После того как мы точно назначим даты, мы сделаем официальное сообщение вместе с нашими бразильскими партнерами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли президент Бразилии в Москве с визитом.
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в мире, бразилия, владимир путин, дмитрий песков, жаир болсонару, россия
12:49 01.02.2022
 
В Кремле заявили о проработке визита президента Бразилии в Москву

Пресс-секретарь Путина Песков: визит президента Бразилии Болсонару в стадии проработки

© РИА Новости / Константин Завражин/Российская газета/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Константин Завражин/Российская газета/POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию пока находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается российско-бразильских контактов, то они тоже в стадии проработки, в стадии подготовки. После того как мы точно назначим даты, мы сделаем официальное сообщение вместе с нашими бразильскими партнерами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли президент Бразилии в Москве с визитом.
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
03:18
СМИ: США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву
 
В миреБразилияВладимир ПутинДмитрий ПесковЖаир БолсонаруРоссия
 
 
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