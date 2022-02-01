https://ria.ru/20220201/braziliya-1770463630.html
В Кремле заявили о проработке визита президента Бразилии в Москву
В Кремле заявили о проработке визита президента Бразилии в Москву - РИА Новости, 01.02.2022
В Кремле заявили о проработке визита президента Бразилии в Москву
Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию пока находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:49
2022-02-01T12:49
2022-02-01T12:49
в мире
бразилия
владимир путин
дмитрий песков
жаир болсонару
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/97/1560969779_0:120:3216:1929_1920x0_80_0_0_918fb10ca8ce4f64998c63c675f41504.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию пока находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается российско-бразильских контактов, то они тоже в стадии проработки, в стадии подготовки. После того как мы точно назначим даты, мы сделаем официальное сообщение вместе с нашими бразильскими партнерами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли президент Бразилии в Москве с визитом.
https://ria.ru/20220201/otmena-1770401841.html
бразилия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/97/1560969779_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_98e3b09eb92dc8250b7889ce13219371.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, владимир путин, дмитрий песков, жаир болсонару, россия
В Кремле заявили о проработке визита президента Бразилии в Москву
Пресс-секретарь Путина Песков: визит президента Бразилии Болсонару в стадии проработки