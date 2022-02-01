https://ria.ru/20220201/braziliya-1770463630.html

В Кремле заявили о проработке визита президента Бразилии в Москву

В Кремле заявили о проработке визита президента Бразилии в Москву - РИА Новости, 01.02.2022

В Кремле заявили о проработке визита президента Бразилии в Москву

Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию пока находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:49

2022-02-01T12:49

2022-02-01T12:49

в мире

бразилия

владимир путин

дмитрий песков

жаир болсонару

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию пока находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается российско-бразильских контактов, то они тоже в стадии проработки, в стадии подготовки. После того как мы точно назначим даты, мы сделаем официальное сообщение вместе с нашими бразильскими партнерами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли президент Бразилии в Москве с визитом.

https://ria.ru/20220201/otmena-1770401841.html

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в мире, бразилия, владимир путин, дмитрий песков, жаир болсонару, россия