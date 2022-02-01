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Религия
https://ria.ru/20220201/brak-1770426115.html
РПЦ намерена защищать традиционный брак вместе с католиками, заявил Легойда
РПЦ намерена защищать традиционный брак вместе с католиками, заявил Легойда - РИА Новости, 01.02.2022
РПЦ намерена защищать традиционный брак вместе с католиками, заявил Легойда
Повестка диалога Русской православной церкви с католиками включает защиту традиционных ценностей, брака и осуждение гонений христиан, сказал председатель... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:13
2022-02-01T11:09
религия
общество
владимир легойда
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Повестка диалога Русской православной церкви с католиками включает защиту традиционных ценностей, брака и осуждение гонений христиан, сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости."Что касается диалога с католиками, то у него есть повестка, которая связана с общей защитой традиционных ценностей, брака, осуждением гонений христиан", - сказал он РИА Новости.Легойда отметил, что "кликушество с апокалиптическими нотками, которое мы подчас слышим по поводу любых межконфессиональных контактов", не аргумент в дискуссии о взаимодействии религий.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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общество, владимир легойда, россия
10:13 01.02.2022 (обновлено: 11:09 01.02.2022)
 
РПЦ намерена защищать традиционный брак вместе с католиками, заявил Легойда

Представитель РПЦ Легойда: диалог с католиками включает защиту традиционного брака

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВенчание в храме
Венчание в храме - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Повестка диалога Русской православной церкви с католиками включает защиту традиционных ценностей, брака и осуждение гонений христиан, сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости.
"Что касается диалога с католиками, то у него есть повестка, которая связана с общей защитой традиционных ценностей, брака, осуждением гонений христиан", - сказал он РИА Новости.
Легойда отметил, что "кликушество с апокалиптическими нотками, которое мы подчас слышим по поводу любых межконфессиональных контактов", не аргумент в дискуссии о взаимодействии религий.
Читайте полный текст интервью >>
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
09:45Религия
Диалог с Западом возможен только на основе общих ценностей, заявил Легойда
 
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