https://ria.ru/20220201/brak-1770426115.html

РПЦ намерена защищать традиционный брак вместе с католиками, заявил Легойда

РПЦ намерена защищать традиционный брак вместе с католиками, заявил Легойда - РИА Новости, 01.02.2022

РПЦ намерена защищать традиционный брак вместе с католиками, заявил Легойда

Повестка диалога Русской православной церкви с католиками включает защиту традиционных ценностей, брака и осуждение гонений христиан, сказал председатель... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:13

2022-02-01T10:13

2022-02-01T11:09

религия

общество

владимир легойда

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Повестка диалога Русской православной церкви с католиками включает защиту традиционных ценностей, брака и осуждение гонений христиан, сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости."Что касается диалога с католиками, то у него есть повестка, которая связана с общей защитой традиционных ценностей, брака, осуждением гонений христиан", - сказал он РИА Новости.Легойда отметил, что "кликушество с апокалиптическими нотками, которое мы подчас слышим по поводу любых межконфессиональных контактов", не аргумент в дискуссии о взаимодействии религий.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220201/legoyda-1770422705.html

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общество, владимир легойда, россия