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Российское посольство передало МИД Словакии запрос Лаврова по безопасности
Российское посольство передало МИД Словакии запрос Лаврова по безопасности - РИА Новости, 01.02.2022
Российское посольство передало МИД Словакии запрос Лаврова по безопасности
Посольство РФ в Братиславе обратилось в МИД республики с запросом о разъяснении того, как Словакия намерена выполнять обязательство не укреплять свою... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:41
2022-02-01T16:41
владимир путин
энтони блинкен
россия
нато
обсе
восточная европа
мид словакии
стамбул
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ПРАГА, 1 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Братиславе обратилось в МИД республики с запросом о разъяснении того, как Словакия намерена выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств на основе принципа неделимости безопасности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Виталий Житнюк."Передали в МИД Словакии запрос главы МИД РФ Сергея Лаврова с настоятельным требованием разъяснить, как они (словацкая сторона) намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, закрепленное в итоговых документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года и в Астане в декабре 2010 года. Ждем оперативной реакции от словацких коллег", - сказал Житнюк.Накануне Лавров сообщил, что по линии МИД будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД РФ отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
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владимир путин, энтони блинкен, россия, нато, обсе, восточная европа, мид словакии, стамбул, в мире, сергей лавров, словакия
16:41 01.02.2022
 
Российское посольство передало МИД Словакии запрос Лаврова по безопасности

Российское посольство передало МИД Словакии запрос главы МИД Лаврова по безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
ПРАГА, 1 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Братиславе обратилось в МИД республики с запросом о разъяснении того, как Словакия намерена выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств на основе принципа неделимости безопасности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Виталий Житнюк.
"Передали в МИД Словакии запрос главы МИД РФ Сергея Лаврова с настоятельным требованием разъяснить, как они (словацкая сторона) намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, закрепленное в итоговых документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года и в Астане в декабре 2010 года. Ждем оперативной реакции от словацких коллег", - сказал Житнюк.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
Накануне Лавров сообщил, что по линии МИД будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД РФ отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
Владимир ПутинЭнтони БлинкенРоссияНАТООБСЕВосточная ЕвропаМИД СловакииСтамбулВ миреСергей ЛавровСловакия
 
 
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