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Финляндия готовит ответ на запрос России по безопасности
Финляндия готовит ответ на запрос России по безопасности - РИА Новости, 01.02.2022
Финляндия готовит ответ на запрос России по безопасности
Финляндия готовит собственный ответ на запрос России к странам ОБСЕ в сфере безопасности, заявил глава МИД республики Пекке Хаависто. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:44
2022-02-01T16:06
в мире
сша
финляндия
владимир путин
мид финляндии
нато
обсе
энтони блинкен
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Финляндия готовит собственный ответ на запрос России к странам ОБСЕ в сфере безопасности, заявил глава МИД республики Пекке Хаависто.Ранее в российском посольстве в Хельсинки РИА Новости сообщили о передаче послания главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросам безопасности главе МИД Финляндии.Как передает агентство Рейтер, Хаависто подтвердил, что Финляндия получила от России письмо."Обмен мнениями построен вокруг мысли России о том, что Запад расширил собственную безопасность за счет РФ. Очевидно, у Запада другая точка зрения по этому вопросу", - добавил главы МИД Финляндии.Накануне Лавров сообщил, что по линии МИД будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД РФ отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
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в мире, сша, финляндия, владимир путин, мид финляндии, нато, обсе, энтони блинкен, восточная европа, россия
15:44 01.02.2022 (обновлено: 16:06 01.02.2022)
 
Финляндия готовит ответ на запрос России по безопасности

Финляндия готовит собственный ответ на запрос России к странам ОБСЕ в сфере безопасности

© Fotolia / Oleg PodzorovХельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Fotolia / Oleg Podzorov
Хельсинки, Финляндия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Финляндия готовит собственный ответ на запрос России к странам ОБСЕ в сфере безопасности, заявил глава МИД республики Пекке Хаависто.
Ранее в российском посольстве в Хельсинки РИА Новости сообщили о передаче послания главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросам безопасности главе МИД Финляндии.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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Как передает агентство Рейтер, Хаависто подтвердил, что Финляндия получила от России письмо.
"Обмен мнениями построен вокруг мысли России о том, что Запад расширил собственную безопасность за счет РФ. Очевидно, у Запада другая точка зрения по этому вопросу", - добавил главы МИД Финляндии.
Накануне Лавров сообщил, что по линии МИД будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД РФ отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреСШАФинляндияВладимир ПутинМИД ФинляндииНАТООБСЕЭнтони БлинкенВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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