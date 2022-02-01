https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770501904.html

Финляндия готовит ответ на запрос России по безопасности

Финляндия готовит ответ на запрос России по безопасности - РИА Новости, 01.02.2022

Финляндия готовит ответ на запрос России по безопасности

Финляндия готовит собственный ответ на запрос России к странам ОБСЕ в сфере безопасности, заявил глава МИД республики Пекке Хаависто. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:44

2022-02-01T15:44

2022-02-01T16:06

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Финляндия готовит собственный ответ на запрос России к странам ОБСЕ в сфере безопасности, заявил глава МИД республики Пекке Хаависто.Ранее в российском посольстве в Хельсинки РИА Новости сообщили о передаче послания главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросам безопасности главе МИД Финляндии.Как передает агентство Рейтер, Хаависто подтвердил, что Финляндия получила от России письмо."Обмен мнениями построен вокруг мысли России о том, что Запад расширил собственную безопасность за счет РФ. Очевидно, у Запада другая точка зрения по этому вопросу", - добавил главы МИД Финляндии.Накануне Лавров сообщил, что по линии МИД будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД РФ отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

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