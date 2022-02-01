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В МИД опровергли передачу ответа на предложения США по безопасности

В МИД опровергли передачу ответа на предложения США по безопасности - РИА Новости, 01.02.2022

В МИД опровергли передачу ответа на предложения США по безопасности

Россия еще не передавала США ответ по теме гарантий безопасности, сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:17

2022-02-01T10:17

2022-02-01T15:49

сша

россия

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия еще не передавала США ответ по теме гарантий безопасности, сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. Ранее в Госдепартаменте заявили, что Москва отреагировала на переданные из Вашингтона предложения, но вести переговоры в публичном пространстве непродуктивно, поэтому детали обнародовать пока не будут.Россия еще готовит "сводный" ответ США и НАТО, добавил в разговоре с агентством высокопоставленный диписточник. Он подтвердил, что министр иностранных дел Сергей Лавров отправил послание западным коллегам, в частности, госсекретарю Энтони Блинкену, но оно касалось понимания принципа неделимости безопасности, это еще не ответ как таковой.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас украинское руководство сосредоточило на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса. В ведомстве также пообещали отреагировать в ближайшее время.

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