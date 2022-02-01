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В ДНР зафиксировали рост интенсивности полетов украинских беспилотников
В ДНР зафиксировали рост интенсивности полетов украинских беспилотников - РИА Новости, 01.02.2022
В ДНР зафиксировали рост интенсивности полетов украинских беспилотников
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об увеличении интенсивности полетов украинских БПЛА на линии... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:06
2022-02-01T11:06
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об увеличении интенсивности полетов украинских БПЛА на линии соприкосновения в Донбассе."Мы фиксируем увеличение интенсивности пролетов украинских беспилотных летательных аппаратов на всех участках линии боевого соприкосновения. Считаем, что командование ООС (операции объединенных сил – ред.) таким способом пытается провести разведку наших позиций на переднем крае обороны в рамках уточнения целей и подготовки к их огневому поражению", - сказал представитель ведомства. Он напомнил, что ведение разведки и применение БПЛА является прямым нарушением комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
11:06 01.02.2022
 
В ДНР зафиксировали рост интенсивности полетов украинских беспилотников

Народная милиция ДНР заявила о росте интенсивности полетов украинских беспилотников

© Генеральный штаб ВСУКадр видео применения беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе
Кадр видео применения беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе
© Генеральный штаб ВСУ
Кадр видео применения беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об увеличении интенсивности полетов украинских БПЛА на линии соприкосновения в Донбассе.
"Мы фиксируем увеличение интенсивности пролетов украинских беспилотных летательных аппаратов на всех участках линии боевого соприкосновения. Считаем, что командование ООС (операции объединенных сил – ред.) таким способом пытается провести разведку наших позиций на переднем крае обороны в рамках уточнения целей и подготовки к их огневому поражению", - сказал представитель ведомства. Он напомнил, что ведение разведки и применение БПЛА является прямым нарушением комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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