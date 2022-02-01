https://ria.ru/20220201/bespilotnik-1770437312.html

В ДНР зафиксировали рост интенсивности полетов украинских беспилотников

В ДНР зафиксировали рост интенсивности полетов украинских беспилотников - РИА Новости, 01.02.2022

В ДНР зафиксировали рост интенсивности полетов украинских беспилотников

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об увеличении интенсивности полетов украинских БПЛА на линии... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:06

2022-02-01T11:06

2022-02-01T11:06

в мире

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756455759_12:0:1160:646_1920x0_80_0_0_38b4869118a055f314d7a93931d4250d.jpg

ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об увеличении интенсивности полетов украинских БПЛА на линии соприкосновения в Донбассе."Мы фиксируем увеличение интенсивности пролетов украинских беспилотных летательных аппаратов на всех участках линии боевого соприкосновения. Считаем, что командование ООС (операции объединенных сил – ред.) таким способом пытается провести разведку наших позиций на переднем крае обороны в рамках уточнения целей и подготовки к их огневому поражению", - сказал представитель ведомства. Он напомнил, что ведение разведки и применение БПЛА является прямым нарушением комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220130/donbass-1770205105.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр