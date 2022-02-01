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ОП предложила выработать единую тактику общения с беременными
ОП предложила выработать единую тактику общения с беременными - РИА Новости, 01.02.2022
ОП предложила выработать единую тактику общения с беременными
ОП РФ предложила разработать единую тактику общения с пациентками в женских консультациях, новый алгоритм работы позволит поддержать беременных в кризисной... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:15
2022-02-01T10:15
общество
общественная палата рф
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ОП РФ предложила разработать единую тактику общения с пациентками в женских консультациях, новый алгоритм работы позволит поддержать беременных в кризисной ситуации, снизить число абортов и повысить рождаемость, сообщается в пресс-релизе Общественной палаты."Для 80% опрошенных нами женщин важно мнение врача в момент, когда её беременность подтверждается. Как правило, это происходит в стенах женской консультации, и от того, что скажет врач и как он будет подавать информацию, зачастую зависит, сохранит ли женщина беременность и будет ли планировать её снова. Мы призываем региональные минздравы подключиться к работе над новым алгоритмом взаимодействия с пациентками. Он будет основан на принципах позитивного отношения к материнству и искреннего желания поддержать женщину в сложной ситуации. Нам нужно объединиться и стать опорой для беременных", - сказала член комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.В релизе отмечается, что исследование было проведено среди более чем 3000 беременных женщин и перинатальных психологов.По словам Москвитиной, "tone of voice" ("тональность общения") позволит избежать импульсивных решений о прерывании беременности. Над проектом документа уже работают перинатальные психологи, гинекологи, юристы фонда "Женщины за жизнь". Алгоритм включает в себя сценарии диалогов с женщинами на приёме, "стоп-слова" и слова поддержки для женщин, которые сомневаются в сохранении беременности."В женской консультации формируется отношение к материнству и понимание ценности пациентки как будущей мамы для государства и общества в целом. Поэтому важно не только создать дружелюбную атмосферу, но и рассказать о помощи, на которую может рассчитывать женщина в роли матери в конкретном регионе. Причем не только от государства, но и от местных благотворительных фондов", - добавила Москвитина.
https://ria.ru/20220128/posobie-1770056283.html
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общество, общественная палата рф, россия
10:15 01.02.2022
 
ОП предложила выработать единую тактику общения с беременными

ОП предложила выработать единую тактику общения с беременными, чтобы снизить число абортов

© Pixabay / Cindy ParksБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Pixabay / Cindy Parks
Беременная женщина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ОП РФ предложила разработать единую тактику общения с пациентками в женских консультациях, новый алгоритм работы позволит поддержать беременных в кризисной ситуации, снизить число абортов и повысить рождаемость, сообщается в пресс-релизе Общественной палаты.
"Для 80% опрошенных нами женщин важно мнение врача в момент, когда её беременность подтверждается. Как правило, это происходит в стенах женской консультации, и от того, что скажет врач и как он будет подавать информацию, зачастую зависит, сохранит ли женщина беременность и будет ли планировать её снова. Мы призываем региональные минздравы подключиться к работе над новым алгоритмом взаимодействия с пациентками. Он будет основан на принципах позитивного отношения к материнству и искреннего желания поддержать женщину в сложной ситуации. Нам нужно объединиться и стать опорой для беременных", - сказала член комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.
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В релизе отмечается, что исследование было проведено среди более чем 3000 беременных женщин и перинатальных психологов.
По словам Москвитиной, "tone of voice" ("тональность общения") позволит избежать импульсивных решений о прерывании беременности. Над проектом документа уже работают перинатальные психологи, гинекологи, юристы фонда "Женщины за жизнь". Алгоритм включает в себя сценарии диалогов с женщинами на приёме, "стоп-слова" и слова поддержки для женщин, которые сомневаются в сохранении беременности.
"В женской консультации формируется отношение к материнству и понимание ценности пациентки как будущей мамы для государства и общества в целом. Поэтому важно не только создать дружелюбную атмосферу, но и рассказать о помощи, на которую может рассчитывать женщина в роли матери в конкретном регионе. Причем не только от государства, но и от местных благотворительных фондов", - добавила Москвитина.
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