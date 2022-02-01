https://ria.ru/20220201/basharov-1770534416.html

"Идиоты": Башаров сорвался на журналистов в ответ на вопрос об отце

"Идиоты": Башаров сорвался на журналистов в ответ на вопрос об отце - РИА Новости, 01.02.2022

"Идиоты": Башаров сорвался на журналистов в ответ на вопрос об отце

Марат Башаров резко ответил на вопрос журналистов об отце. Ранее брат актера Вялит Билялетдинов рассказал, что артист не приехал на похороны биологического отца РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:13

2022-02-01T18:13

2022-02-01T18:13

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марат башаров

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Марат Башаров резко ответил на вопрос журналистов об отце. Ранее брат актера Вялит Билялетдинов рассказал, что артист не приехал на похороны биологического отца и не посетил его могилу. Мужчина умер в прошлом году.На вопрос журналистов о причине такого решения Марат отреагировал эмоционально, передает портал Teleprogramma.pro.Актер признавался, что его воспитал отчим. С биологическим отцом, по словам Марата, он не искал специальной встречи.Башаров не раз признавался в своем вспыльчивом характере, который проявлялся не только в резких заявлениях, но и в рукоприкладстве. Несколько жен актера обвиняли его в избиениях. Башаров подтверждал эти конфликты.

https://ria.ru/20200423/1570477787.html

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знаменитости, марат башаров, шоу-бизнес