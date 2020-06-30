Полиция проверила жалобы экс-жен Башарова на побои

"Другого (ответа от МВД — ред.) я и не ожидала. Заявления были, в возбуждении дела отказали, прокуратура нарушений не выявила. Пока не будет закона о профилактике семейно-бытового насилия, пока женщины не будут уверены, что любое их обращение не останется без должного внимания, а система их точно защитит, мы так и будем получать подобные отписки", — заявила Пушкина.