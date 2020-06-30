https://ria.ru/20200630/1573658204.html
Полиция проверила жалобы экс-жен Башарова на побои
Полицейские проверяли жалобы на побои, поступавшие от бывших жен актера Марата Башарова, уголовные дела по этим фактам не возбуждались, следует из ответа... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:05
2020-06-30T07:09
культура
александр горовой
марат башаров
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200423/1570477787.html
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2
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горовой, марат башаров, московская область (подмосковье), происшествия