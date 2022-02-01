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В Балашихе двое детей и женщина пострадали при падении льда
В Балашихе двое детей и женщина пострадали при падении льда - РИА Новости, 01.02.2022
В Балашихе двое детей и женщина пострадали при падении льда
Три человека, в том числе двое детей, пострадали при падении льда в подмосковной Балашихе, пострадавших госпитализировали в больницу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:45
2022-02-01T16:45
2022-02-01T16:45
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при падении льда в подмосковной Балашихе, пострадавших госпитализировали в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Очевидцы вызвали "скорую", всех троих госпитализировали в ближайшую больницу", - сказал собеседник агентства.По информации прокуратуры Московской области, сосулька упала на женщину с двумя детьми 5 и 8 лет. Ведомство организовало проверку.Проведение проверки поручено Балашихинской городской прокуратуре. Прокурорам предстоит дать оценку соблюдению законодательства ответственными должностными лицами, а также полноте принятых мер по устранению ледяных глыб, снежных навесов с кровель многоквартирных домов, своевременной уборке придомовой территории. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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московская область (подмосковье)
балашиха
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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха
В Балашихе двое детей и женщина пострадали при падении льда
В Балашихе двое детей пяти и восьми лет и женщина пострадали при падении сосульки
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при падении льда в подмосковной Балашихе, пострадавших госпитализировали в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Очевидцы вызвали "скорую", всех троих госпитализировали в ближайшую больницу", - сказал собеседник агентства.
По информации прокуратуры Московской области
, сосулька упала на женщину с двумя детьми 5 и 8 лет. Ведомство организовало проверку.
Проведение проверки поручено Балашихинской городской прокуратуре. Прокурорам предстоит дать оценку соблюдению законодательства ответственными должностными лицами, а также полноте принятых мер по устранению ледяных глыб, снежных навесов с кровель многоквартирных домов, своевременной уборке придомовой территории. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.