https://ria.ru/20220201/balashikha-1770516733.html

В Балашихе двое детей и женщина пострадали при падении льда

В Балашихе двое детей и женщина пострадали при падении льда - РИА Новости, 01.02.2022

В Балашихе двое детей и женщина пострадали при падении льда

Три человека, в том числе двое детей, пострадали при падении льда в подмосковной Балашихе, пострадавших госпитализировали в больницу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:45

2022-02-01T16:45

2022-02-01T16:45

происшествия

московская область (подмосковье)

балашиха

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при падении льда в подмосковной Балашихе, пострадавших госпитализировали в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Очевидцы вызвали "скорую", всех троих госпитализировали в ближайшую больницу", - сказал собеседник агентства.По информации прокуратуры Московской области, сосулька упала на женщину с двумя детьми 5 и 8 лет. Ведомство организовало проверку.Проведение проверки поручено Балашихинской городской прокуратуре. Прокурорам предстоит дать оценку соблюдению законодательства ответственными должностными лицами, а также полноте принятых мер по устранению ледяных глыб, снежных навесов с кровель многоквартирных домов, своевременной уборке придомовой территории. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/spb-1763688809.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха