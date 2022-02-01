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В пятизвездочном отеле в Азербайджане взорвался кондиционер
В пятизвездочном отеле в Азербайджане взорвался кондиционер - РИА Новости, 01.02.2022
В пятизвездочном отеле в Азербайджане взорвался кондиционер
В Шабранском районе Азербайджана (120 километров к северо-западу от Баку) произошел взрыв кондиционера в пятизвездочном отеле "Бахчалы", пострадал один человек, РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:08
2022-02-01T12:08
2022-02-01T12:08
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БАКУ, 1 фев – РИА Новости. В Шабранском районе Азербайджана (120 километров к северо-западу от Баку) произошел взрыв кондиционера в пятизвездочном отеле "Бахчалы", пострадал один человек, сообщили РИА Новости в гостинице."Взрыв произошел на седьмом этаже гостиницы. В период ремонтных работ взорвался большой кондиционер. В результате пострадал житель Баку Анар Ибрагимов 1985 года рождения. Раненый был доставлен в ближайшую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое", – рассказал сотрудник отеля.Местное информагентство АРА сообщает, что по факту ведется расследование.
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В пятизвездочном отеле в Азербайджане взорвался кондиционер
На северо-востоке Азербайджана произошел взрыв в пятизвездочном отеле, есть пострадавший