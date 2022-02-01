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В Приморье пропал семилетний мальчик
В Приморье пропал семилетний мальчик - РИА Новости, 01.02.2022
В Приморье пропал семилетний мальчик
Полиция и волонтеры в Арсеньеве Приморского края ищут семилетнего мальчика, который вечером в понедельник ушел из дома с "ледянкой" и пропал, сообщает... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T04:11
2022-02-01T04:11
2022-02-01T05:14
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Полиция и волонтеры в Арсеньеве Приморского края ищут семилетнего мальчика, который вечером в понедельник ушел из дома с "ледянкой" и пропал, сообщает региональное УМВД.Созданы поисковые группы, в них вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы. К поискам подключились волонтеры.Рост мальчика - 128 сантиметров, волосы темные, короткие, глаза темно-карие. Ребенок был одет в болоньевые штаны со светоотражающими элементами на голени спереди, темно-синюю куртку до пояса с капюшоном с меховым ободом, черную вязаную шапку с бубоном с красной узкой полоской и белой надписью Adidas. На мальчике были бежевые рукавицы с пришитыми на внешних сторонах ушками, черные полусапоги с застежками на липучках. У него была с собой маленькая "ледянка" фиолетового цвета.Всех обладающих информацией о местонахождении мальчика просят сообщить по телефону: 8(42361)42578 или 102.
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происшествия, приморский край
04:11 01.02.2022 (обновлено: 05:14 01.02.2022)
В Приморье пропал семилетний мальчик
В Приморском крае полиция и волонтеры начали поиски семилетнего пальчика
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости.
Полиция и волонтеры в Арсеньеве Приморского края ищут семилетнего мальчика, который вечером в понедельник ушел из дома с "ледянкой" и пропал, сообщает
региональное УМВД.
"Личный состав межмуниципального отдела МВД России "Арсеньевский" поднят по тревоге на поиск пропавшего ребенка. Сегодня ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение матери семилетнего мальчика о том, что накануне вечером ее сын ушел из дома, расположенного на улице Калининская, 9, и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
Созданы поисковые группы, в них вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы. К поискам подключились волонтеры.
Рост мальчика - 128 сантиметров, волосы темные, короткие, глаза темно-карие. Ребенок был одет в болоньевые штаны со светоотражающими элементами на голени спереди, темно-синюю куртку до пояса с капюшоном с меховым ободом, черную вязаную шапку с бубоном с красной узкой полоской и белой надписью Adidas. На мальчике были бежевые рукавицы с пришитыми на внешних сторонах ушками, черные полусапоги с застежками на липучках. У него была с собой маленькая "ледянка" фиолетового цвета.
Всех обладающих информацией о местонахождении мальчика просят сообщить по телефону: 8(42361)42578 или 102.