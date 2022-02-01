https://ria.ru/20220201/arsenev-1770403843.html

В Приморье пропал семилетний мальчик

В Приморье пропал семилетний мальчик - РИА Новости, 01.02.2022

В Приморье пропал семилетний мальчик

Полиция и волонтеры в Арсеньеве Приморского края ищут семилетнего мальчика, который вечером в понедельник ушел из дома с "ледянкой" и пропал, сообщает... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T04:11

2022-02-01T04:11

2022-02-01T05:14

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Полиция и волонтеры в Арсеньеве Приморского края ищут семилетнего мальчика, который вечером в понедельник ушел из дома с "ледянкой" и пропал, сообщает региональное УМВД.Созданы поисковые группы, в них вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы. К поискам подключились волонтеры.Рост мальчика - 128 сантиметров, волосы темные, короткие, глаза темно-карие. Ребенок был одет в болоньевые штаны со светоотражающими элементами на голени спереди, темно-синюю куртку до пояса с капюшоном с меховым ободом, черную вязаную шапку с бубоном с красной узкой полоской и белой надписью Adidas. На мальчике были бежевые рукавицы с пришитыми на внешних сторонах ушками, черные полусапоги с застежками на липучках. У него была с собой маленькая "ледянка" фиолетового цвета.Всех обладающих информацией о местонахождении мальчика просят сообщить по телефону: 8(42361)42578 или 102.

https://ria.ru/20220126/rebenok-1769572877.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край