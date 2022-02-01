https://ria.ru/20220201/arkheologi-1770494998.html

Археологи в Хакасии нашли уникальную каменную плитку

Археологи в Хакасии нашли уникальную каменную плитку - РИА Новости, 01.02.2022

Археологи в Хакасии нашли уникальную каменную плитку

Археологи во время работ на месте расширения железной дороги в Аскизском районе Хакасии обнаружили уникальную каменную плитку первых веков нашей эры с... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:56

2022-02-01T15:56

2022-02-01T15:56

наука

республика хакасия

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Археологи во время работ на месте расширения железной дороги в Аскизском районе Хакасии обнаружили уникальную каменную плитку первых веков нашей эры с пространственным изображением, смысл которого еще предстоит выяснить, сообщил журналистам ученый секретарь отдела спасательных археологических работ Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН) Антон Выборнов.Хакасско-Минусинская котловина давно имеет статус археологической Мекки, которую исследуют уже около 300 лет. Здесь были заложены многие принципы изучения эпох бронзы и железа. Каменную плитку археологи нашли, исследуя поселенческий комплекс Таштыкской археологической культуры (I-VII века нашей эры)."На Казановке-14 были обнаружены сгоревшие сооружения, среди которых был достаточно типичный для Таштыкской культуры инвентарь: сосуды, наконечники стрел, астрагалы со знаками, металлические изделия. И среди прочего был найден уникальный предмет. В слое без какого-либо особого контекста была обнаружена каменная плитка с изображением. Одно из этих изображений показывает некое пространство, как его видели носители этой культуры", - рассказал Выборнов.Археолог пояснил, что изображения Таштыкской культуры достаточно хорошо известны. В частности, важную часть экспозиции Эрмитажа занимают планки из могильника Тепсей, где изображены лучники."Но плитка из камня с явно неантропоморфной пространственной структурой – это впервые, насколько я могу судить. Видеть здесь можно многое. Мы видим, с одной стороны, трехчастное зонирование среднего, верхнего и нижнего. Эти зоны явно выделяются. С другой стороны, мы можем видеть здесь и вид сверху. Что-то нам напоминает лес, реку, возвышенности. Очень хотел бы, чтобы по результатам наших исследований этого изображения мы лучше узнали то, как носители Таштыкской культуры смотрели на свой мир и видели свое место в нем", - сказал он.В свою очередь заместитель директора по научно-организационной работе ИАЭТ СО РАН Константин Павленок считает, что изображение на каменную плитку могло наноситься не одномоментно. Он допустил, что на одну основу несколько раз добавлялись какие-то новые детали.

https://ria.ru/20220131/arkheologiya-1770252474.html

https://ria.ru/20220111/raskopki-1767220619.html

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика хакасия, российская академия наук