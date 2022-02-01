https://ria.ru/20220201/alyansy-1770547700.html

Блинкен заявил о праве всех стран на определение внешней политики

Блинкен заявил о праве всех стран на определение внешней политики - РИА Новости, 01.02.2022

Блинкен заявил о праве всех стран на определение внешней политики

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о праве всех государств на самостоятельное определение внешней политики и... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:46

2022-02-01T18:46

2022-02-01T19:01

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о праве всех государств на самостоятельное определение внешней политики и выбор альянсов, сообщил госдепартамент.Блинкен подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также "праву всех стран определять свою внешнюю политику и альянсы", сказано в сообщении.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить большее число военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

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сша

киев

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в мире, энтони блинкен, сша, сергей лавров, дмитрий песков, киев, россия, нато