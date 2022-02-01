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Старт предзаказа нового альбома "Алисы" был сорван хакерами
Старт предзаказа нового альбома "Алисы" был сорван хакерами - РИА Новости, 01.02.2022
Старт предзаказа нового альбома "Алисы" был сорван хакерами
Рок-группа "Алиса" запустила предзаказ своего нового двойного альбома на краудфандинговой платформе Planeta.ru, но начало сбора средств сорвали хакеры, сообщает РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:21
2022-02-01T13:21
2022-02-01T13:21
культура
константин кинчев (панфилов)
алиса
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рок-группа "Алиса" запустила предзаказ своего нового двойного альбома на краудфандинговой платформе Planeta.ru, но начало сбора средств сорвали хакеры, сообщает пресс-служба сервиса. В работе сайта из-за злоумышленников произошел сбой. По словам Федора Мурачковского, генерального директора и сооснователя Planeta.ru, его команда была "полностью готова к большому вниманию со стороны посетителей", но не к DDos-атаке. Цифровой релиз нового альбома "Алисы" на 1 сентября, отмечают в пресс-службе краудфандинговой платформы.В сообщении говорится, что предзаказ альбома на физических носителях можно будет оформить до 31 августа. Сборник будет доступен в разных версиях: цифровой, CD, LP, поддержавшие проект также смогут стать обладателями deluxe-боксов.Участники "Алисы" — одним из рекордсменов российского краудфандинга. Например, в 2016 году группа собрала на Planeta.ru 11,3 миллиона рублей на предзаказах альбома "Эксцесс", а в 2019-м – 17,4 миллиона рублей на предзаказах "Посолонь".
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РИА Новости
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РИА Новости
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константин кинчев (панфилов), алиса, шоу-бизнес, новости культуры, музыка, planeta.ru
Старт предзаказа нового альбома "Алисы" был сорван хакерами
Рок-группа "Алиса" запустила предзаказ нового альбома, но его сорвали хакеры
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рок-группа "Алиса" запустила предзаказ своего нового двойного альбома на краудфандинговой платформе Planeta.ru, но начало сбора средств сорвали хакеры, сообщает пресс-служба сервиса.
В работе сайта из-за злоумышленников произошел сбой. По словам Федора Мурачковского, генерального директора и сооснователя Planeta.ru, его команда была "полностью готова к большому вниманию со стороны посетителей", но не к DDos-атаке.
"Мы столкнулись с запланированной DDoS-атакой. Дата старта проекта была известна, "Алиса" сообщила об этом в своих соцсетях заранее, этим и воспользовались какие-то недоброжелатели. Мы были полностью готовы к большому вниманию со стороны посетителей, но не готовы именно к DDos-атаке. Тем не менее, мы сталкиваемся с таким не впервые и уже все чиним, ведем оперативную борьбу. Совсем скоро все желающие смогут предзаказать новый альбом любимых музыкантов", — прокомментировал Мурачковский.
Цифровой релиз нового альбома "Алисы" на 1 сентября, отмечают в пресс-службе краудфандинговой платформы.
В сообщении говорится, что предзаказ альбома на физических носителях можно будет оформить до 31 августа. Сборник будет доступен в разных версиях: цифровой, CD, LP, поддержавшие проект также смогут стать обладателями deluxe-боксов.
"Концертов нет, зато есть время для новых песен. Нет худа без добра. Мы не просим денег, мы предлагаем купить результат нашего труда. Процесс записи идет полным ходом и ежедневно. Судя по итогам прошлых акций, степень вашего доверия безгранична. Я безмерно благодарен и надеюсь, что в этот раз мы не подведем и не разочаруем", – отметил лидер группы "Алиса" Константин Кинчев.
Участники "Алисы" — одним из рекордсменов российского краудфандинга. Например, в 2016 году группа собрала на Planeta.ru 11,3 миллиона рублей на предзаказах альбома "Эксцесс", а в 2019-м – 17,4 миллиона рублей на предзаказах "Посолонь".