https://ria.ru/20220201/alisa-1770460467.html

Старт предзаказа нового альбома "Алисы" был сорван хакерами

Старт предзаказа нового альбома "Алисы" был сорван хакерами - РИА Новости, 01.02.2022

Старт предзаказа нового альбома "Алисы" был сорван хакерами

Рок-группа "Алиса" запустила предзаказ своего нового двойного альбома на краудфандинговой платформе Planeta.ru, но начало сбора средств сорвали хакеры, сообщает РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:21

2022-02-01T13:21

2022-02-01T13:21

культура

константин кинчев (панфилов)

алиса

шоу-бизнес

новости культуры

музыка

planeta.ru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100171/65/1001716566_0:107:2950:1766_1920x0_80_0_0_c42997c28d8bc938435b893438c50d44.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рок-группа "Алиса" запустила предзаказ своего нового двойного альбома на краудфандинговой платформе Planeta.ru, но начало сбора средств сорвали хакеры, сообщает пресс-служба сервиса. В работе сайта из-за злоумышленников произошел сбой. По словам Федора Мурачковского, генерального директора и сооснователя Planeta.ru, его команда была "полностью готова к большому вниманию со стороны посетителей", но не к DDos-атаке. Цифровой релиз нового альбома "Алисы" на 1 сентября, отмечают в пресс-службе краудфандинговой платформы.В сообщении говорится, что предзаказ альбома на физических носителях можно будет оформить до 31 августа. Сборник будет доступен в разных версиях: цифровой, CD, LP, поддержавшие проект также смогут стать обладателями deluxe-боксов.Участники "Алисы" — одним из рекордсменов российского краудфандинга. Например, в 2016 году группа собрала на Planeta.ru 11,3 миллиона рублей на предзаказах альбома "Эксцесс", а в 2019-м – 17,4 миллиона рублей на предзаказах "Посолонь".

https://ria.ru/20220113/ddt-1767607703.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константин кинчев (панфилов), алиса, шоу-бизнес, новости культуры, музыка, planeta.ru