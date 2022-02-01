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Безвизовый режим для россиян в Албании станет постоянным

Безвизовый режим для россиян в Албании станет постоянным - РИА Новости, 01.02.2022

Безвизовый режим для россиян в Албании станет постоянным

Власти Албании вводят ежегодный безвизовый режим для граждан России с 1 мая по 30 сентября, сообщает посольство республики в РФ на своей странице в Фейсбуке. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:01

2022-02-01T18:01

2022-02-01T18:01

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти Албании вводят ежегодный безвизовый режим для граждан России с 1 мая по 30 сентября, сообщает посольство республики в РФ на своей странице в Фейсбуке.С этого года государство перестает ежегодно устанавливать срок такого пребывания. Безвизовый период будет действовать на постоянной основе.В посольстве уточняют, что согласно правилам, россияне смогут въезжать в республику с туристическими целями и находиться на территории не более 90 дней. Покинуть страну необходимо до 30 сентября включительно.

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