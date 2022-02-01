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Туризм
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Безвизовый режим для россиян в Албании станет постоянным
Безвизовый режим для россиян в Албании станет постоянным - РИА Новости, 01.02.2022
Безвизовый режим для россиян в Албании станет постоянным
Власти Албании вводят ежегодный безвизовый режим для граждан России с 1 мая по 30 сентября, сообщает посольство республики в РФ на своей странице в Фейсбуке. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:01
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти Албании вводят ежегодный безвизовый режим для граждан России с 1 мая по 30 сентября, сообщает посольство республики в РФ на своей странице в Фейсбуке.С этого года государство перестает ежегодно устанавливать срок такого пребывания. Безвизовый период будет действовать на постоянной основе.В посольстве уточняют, что согласно правилам, россияне смогут въезжать в республику с туристическими целями и находиться на территории не более 90 дней. Покинуть страну необходимо до 30 сентября включительно.
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виза, албания, новости - туризм, туристы, туризм, отдых на море, куда можно лететь, куда поехать
18:01 01.02.2022
 
Безвизовый режим для россиян в Албании станет постоянным

Албания вводит ежегодный безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября

CC BY-SA 3.0 / Jeroen / РуиныРуины крепости Розафа
Руины крепости Розафа - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Jeroen / Руины
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти Албании вводят ежегодный безвизовый режим для граждан России с 1 мая по 30 сентября, сообщает посольство республики в РФ на своей странице в Фейсбуке.
С этого года государство перестает ежегодно устанавливать срок такого пребывания. Безвизовый период будет действовать на постоянной основе.
В посольстве уточняют, что согласно правилам, россияне смогут въезжать в республику с туристическими целями и находиться на территории не более 90 дней. Покинуть страну необходимо до 30 сентября включительно.
Отдыхающие идут с пляжа в Пицунде - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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ТуризмВизаАлбанияНовости - ТуризмтуристыТуризмотдых на морекуда можно лететькуда поехать
 
 
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