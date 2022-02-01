"Второй Чернобыль": почему украинцев призвали молиться

Украинский генерал призвал молиться после запуска всех блоков АЭС
Украинский генерал Москаль заявил о плачевном состоянии атомной энергетики
Ровенская АЭС
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Украинская атомная энергетика находится в плачевном состоянии, одновременный запуск всех энергоблоков АЭС в стране чреват последствиями, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.
Ранее компания "Энергоатом" заявила, что впервые в истории страны запустила в работу одновременно все 15 энергоблоков АЭС. Отмечается, что с декабря 2021 года работали 14 из 15 реакторов.
"Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль", - заявил генерал.
По его словам, украинский "Энергоатом" находится в плачевном состоянии, при этом большую часть ядерного топлива страна закупает в России.
"Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и (энергоблоки. – прим. ред.) не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле", - предупредил Москаль.
Всего на Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, крупнейшая в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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