https://ria.ru/20220201/aes-1770402517.html

"Второй Чернобыль": почему украинцев призвали молиться

Украинский генерал призвал молиться после запуска всех блоков АЭС - РИА Новости, 01.02.2022

"Второй Чернобыль": почему украинцев призвали молиться

Украинская атомная энергетика находится в плачевном состоянии, одновременный запуск всех энергоблоков АЭС в стране чреват последствиями, такое мнение в эфире... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T03:30

2022-02-01T03:30

2022-02-01T03:30

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Украинская атомная энергетика находится в плачевном состоянии, одновременный запуск всех энергоблоков АЭС в стране чреват последствиями, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.Ранее компания "Энергоатом" заявила, что впервые в истории страны запустила в работу одновременно все 15 энергоблоков АЭС. Отмечается, что с декабря 2021 года работали 14 из 15 реакторов."Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль", - заявил генерал.По его словам, украинский "Энергоатом" находится в плачевном состоянии, при этом большую часть ядерного топлива страна закупает в России."Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и (энергоблоки. – прим. ред.) не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле", - предупредил Москаль.Всего на Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, крупнейшая в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20220125/energiya-1769405460.html

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760780471.html

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в мире, украина, европа, белоруссия, чернобыльская аэс, энергоатом, геннадий москаль, россия