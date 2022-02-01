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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220201/aerosmith-1770464932.html
Группа Aerosmith не приедет в Россию, они отменили европейский тур
Группа Aerosmith не приедет в Россию, они отменили европейский тур - РИА Новости, 01.02.2022
Группа Aerosmith не приедет в Россию, они отменили европейский тур
Aerosmith отменили европейский тур и не приедут в Россию. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:13
2022-02-01T15:13
культура
aerosmith
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Aerosmith отменили европейский тур и не приедут в Россию. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram. "Наша команда внимательно следила за ситуацией с распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями, и пришла к выводу, что мы не сможем провести концерты в Европе. Здоровье и безопасность наших фанатов являются для нас главными приоритетами. Мы очень надеемся, что зажжем вместе в ближайшем будущем и совсем скоро сможем вернуться к вам с хорошими новостями. Но пока будьте, пожалуйста, здоровы, и примите извинения за причиненные неудобства", — занимавшаяся организацией выступления музыкантов в столице SAV Entertainment цитирует у себя в соцсетях обращение рокеров. Группа Aerosmith была образована в 1970-м году. Ее вокалист и фронтмен — Стивен Тайлер. Среди основателей команды и гитарист Джо Перри. В 2013 они были избраны в зал славы авторов песен. На счету рокеров множество престижных наград, в том числе четыре Грэмми. Концерт Aerosmith в Москве был запланирован на 17 июля 2022 года. Вернуть деньги за билеты можно через билетных операторов, у которых они были приобретены, в установленном законом порядке.
https://ria.ru/20220127/young-1769802967.html
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aerosmith, новости культуры, музыка
15:13 01.02.2022
 
Группа Aerosmith не приедет в Россию, они отменили европейский тур

Рок-группа Aerosmith отменила европейский тур из-за пандемии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Aerosmith отменили европейский тур и не приедут в Россию. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.
"Наша команда внимательно следила за ситуацией с распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями, и пришла к выводу, что мы не сможем провести концерты в Европе. Здоровье и безопасность наших фанатов являются для нас главными приоритетами. Мы очень надеемся, что зажжем вместе в ближайшем будущем и совсем скоро сможем вернуться к вам с хорошими новостями. Но пока будьте, пожалуйста, здоровы, и примите извинения за причиненные неудобства", — занимавшаяся организацией выступления музыкантов в столице SAV Entertainment цитирует у себя в соцсетях обращение рокеров.
Группа Aerosmith была образована в 1970-м году. Ее вокалист и фронтмен — Стивен Тайлер. Среди основателей команды и гитарист Джо Перри. В 2013 они были избраны в зал славы авторов песен. На счету рокеров множество престижных наград, в том числе четыре Грэмми.
Концерт Aerosmith в Москве был запланирован на 17 июля 2022 года. Вернуть деньги за билеты можно через билетных операторов, у которых они были приобретены, в установленном законом порядке.
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