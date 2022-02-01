Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220201/aborty-1770423168.html
Представитель РПЦ считает поводом к оптимизму изменение отношения к абортам
Представитель РПЦ считает поводом к оптимизму изменение отношения к абортам - РИА Новости, 01.02.2022
Представитель РПЦ считает поводом к оптимизму изменение отношения к абортам
Изменение отношения к абортам и их количество в России дают повод для оптимизма, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:47
2022-02-01T11:09
религия
общество
германия
русская православная церковь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101038/17/1010381786_0:1150:3745:3256_1920x0_80_0_0_438d84550f69c8c25229388309effba9.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Изменение отношения к абортам и их количество в России дают повод для оптимизма, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости."Борьба с доступностью и "нормальностью" абортов, создание приютов для беременных – это дыхание жизни в обществе. Среди антиабортного движения немало и тех, чьи души были изранены последствиями этой варварской операции. Изменение отношения к абортам и их количество оставляют хоть небольшой, но повод к оптимизму", - сказал он агентству.Ранее руководитель направления профилактики абортов Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина сказала РИА Новости, что уроки на тему целомудрия и семейных ценностей необходимы для снижения количества абортов в России, Русская православная церковь также предлагает поэтапное выведение их из ОМС по примеру Германии и принятие направленных на это законодательных норм.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220112/abort-1767529058.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101038/17/1010381786_0:799:3745:3607_1920x0_80_0_0_be75d659c7d3fe58e613c3da7daef953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, германия, русская православная церковь, россия
09:47 01.02.2022 (обновлено: 11:09 01.02.2022)
 
Представитель РПЦ считает поводом к оптимизму изменение отношения к абортам

Представитель РПЦ Легойда считает поводом к оптимизму изменение отношения к абортам

© фото Владимира ЕштокинаВладимир Легойда
Владимир Легойда
© фото Владимира Ештокина
Владимир Легойда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Изменение отношения к абортам и их количество в России дают повод для оптимизма, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости.
"Борьба с доступностью и "нормальностью" абортов, создание приютов для беременных – это дыхание жизни в обществе. Среди антиабортного движения немало и тех, чьи души были изранены последствиями этой варварской операции. Изменение отношения к абортам и их количество оставляют хоть небольшой, но повод к оптимизму", - сказал он агентству.
Ранее руководитель направления профилактики абортов Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина сказала РИА Новости, что уроки на тему целомудрия и семейных ценностей необходимы для снижения количества абортов в России, Русская православная церковь также предлагает поэтапное выведение их из ОМС по примеру Германии и принятие направленных на это законодательных норм.
Читайте полный текст интервью >>
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 17:07
В Госдуме призвали обсуждать на школьных уроках тему опасности абортов
 
РелигияОбществоГерманияРусская православная церковьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала