https://ria.ru/20220201/aborty-1770423168.html
Представитель РПЦ считает поводом к оптимизму изменение отношения к абортам
Представитель РПЦ считает поводом к оптимизму изменение отношения к абортам - РИА Новости, 01.02.2022
Представитель РПЦ считает поводом к оптимизму изменение отношения к абортам
Изменение отношения к абортам и их количество в России дают повод для оптимизма, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:47
2022-02-01T09:47
2022-02-01T11:09
религия
общество
германия
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Изменение отношения к абортам и их количество в России дают повод для оптимизма, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости."Борьба с доступностью и "нормальностью" абортов, создание приютов для беременных – это дыхание жизни в обществе. Среди антиабортного движения немало и тех, чьи души были изранены последствиями этой варварской операции. Изменение отношения к абортам и их количество оставляют хоть небольшой, но повод к оптимизму", - сказал он агентству.Ранее руководитель направления профилактики абортов Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина сказала РИА Новости, что уроки на тему целомудрия и семейных ценностей необходимы для снижения количества абортов в России, Русская православная церковь также предлагает поэтапное выведение их из ОМС по примеру Германии и принятие направленных на это законодательных норм.Читайте полный текст интервью >>
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общество, германия, русская православная церковь, россия
09:47 01.02.2022 (обновлено: 11:09 01.02.2022)
Представитель РПЦ считает поводом к оптимизму изменение отношения к абортам
Представитель РПЦ Легойда считает поводом к оптимизму изменение отношения к абортам