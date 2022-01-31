https://ria.ru/20220131/znak-1770347833.html

В ГД внесли проект о праве россиян регистрировать на себя товарные знаки

В ГД внесли проект о праве россиян регистрировать на себя товарные знаки - РИА Новости, 31.01.2022

В ГД внесли проект о праве россиян регистрировать на себя товарные знаки

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий гражданам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки, следует из базы данных... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:18

2022-01-31T17:18

2022-01-31T17:18

экономика

правительство рф

госдума рф

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

максим решетников

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий гражданам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки, следует из базы данных нижней палаты парламента.Действующая редакция Гражданского кодекса предоставляет право стать обладателем исключительного права на товарный знак только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям (ИП). Законопроект снимает это ограничение и предоставляет такую возможность всем гражданам, включая самозанятых. Таким образом, любой человек сможет зарегистрировать свой бренд.Решение важно в первую очередь для самозанятых – появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг, по сути, мы даем людям возможность использовать этот актив, развивать личные бренды, пояснял ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников.Кроме того, такая мера позволит уравнять в правах граждан с иностранцами. Россия участвует в Мадридском соглашении, согласно которому регистрировать товарные знаки могут как юридические, так и физические лица, и учитывая это, отказать в рассмотрении заявки иностранному гражданину у Роспатента сейчас оснований уже нет, отмечается на сайте Минэкономразвития.Кроме того, законопроект содержит положения, направленные на развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности. На сегодняшний день есть два нематериальных актива, в отношении которых банки видят дополнительные риски: компьютерные программы и базы данных. По ним у кредитных организаций нет возможности проверить, выдавался уже заем другим банком или нет. Законопроект исправляет эту ситуацию.Сейчас если программа или база данных зарегистрирована Роспатентом (регистрация происходит по желанию правообладателя), банк может обратиться к ведомству и получить подтверждение, что объект существует, а потенциальный клиент – его правообладатель. Документом предлагается создать "вторую ступень" гарантий для банков – сделать обязательной регистрацию залога прав на такие объекты. При этом в отношении программ, которые правообладатель не регистрировал в Роспатенте, регистрация залога требоваться не будет, поясняется на сайте Минэкономразвития.

https://ria.ru/20211028/shtrafy-1756627480.html

https://ria.ru/20210526/putin-1733955790.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, правительство рф, госдума рф, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), максим решетников, россия