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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/zarazhenie-1770235688.html
Мрачный вывод ученых об "омикроне"
Оценен риск повторного заражения коронавирусом при "омикроне" - РИА Новости, 31.01.2022
Мрачный вывод ученых об "омикроне"
Риск повторного заражения штаммом коронавируса "омикрон" по сравнению с "дельтой" выше в 5,4 раза. К такому выводу, как сообщает Express, пришли исследователи... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T01:19
2022-01-31T02:10
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Риск повторного заражения штаммом коронавируса "омикрон" по сравнению с "дельтой" выше в 5,4 раза. К такому выводу, как сообщает Express, пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона.По словам авторов исследования, защита, обеспечиваемая перенесенной инфекцией, может составлять всего 19%.При этом другое исследование, проведенной в Южной Африке, показывает, что заражение "Омикроном" может защитить от "Дельты". Ученые установили, что антитела у людей, заразившихся "Омикроном" более чем в четыре раза увеличивают защиту от "Дельты".Ранее стало известно, что у пациентов, перенесших омикрон-штамм коронавируса после вакцинации, может выработаться "супериммунитет" против будущих разновидностей COVID-19.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.От всех известных штаммов коронавируса самой эффективной защитой по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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весь мир, коронавирус covid-19
01:19 31.01.2022 (обновлено: 02:10 31.01.2022)
 
Оценен риск повторного заражения коронавирусом при "омикроне"

Express: риск повторного заражения "омикроном" по сравнению с "дельтой" выше в 5,4 раза

© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Риск повторного заражения штаммом коронавируса "омикрон" по сравнению с "дельтой" выше в 5,4 раза. К такому выводу, как сообщает Express, пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона.
По словам авторов исследования, защита, обеспечиваемая перенесенной инфекцией, может составлять всего 19%.
При этом другое исследование, проведенной в Южной Африке, показывает, что заражение "Омикроном" может защитить от "Дельты". Ученые установили, что антитела у людей, заразившихся "Омикроном" более чем в четыре раза увеличивают защиту от "Дельты".
Ранее стало известно, что у пациентов, перенесших омикрон-штамм коронавируса после вакцинации, может выработаться "супериммунитет" против будущих разновидностей COVID-19.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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От всех известных штаммов коронавируса самой эффективной защитой по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
 
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