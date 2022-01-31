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ЛДПР направила в правительство проект о запрете уничтожения продуктов
ЛДПР направила в правительство проект о запрете уничтожения продуктов - РИА Новости, 31.01.2022
ЛДПР направила в правительство проект о запрете уничтожения продуктов
Депутаты от фракции ЛДПР направили на заключение в правительство законопроект, запрещающий уничтожение продуктов питания, конфискованных или изъятых из... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:14
2022-01-31T12:14
общество
госдума рф
лдпр
ярослав нилов
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР направили на заключение в правительство законопроект, запрещающий уничтожение продуктов питания, конфискованных или изъятых из обращения, но признанных пригодными для употребления, сообщил один из авторов инициативы, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов."Вместе с коллегами по фракции ЛДПР подготовили законопроект о запрете уничтожения пищевых продуктов, пригодных для употребления. Причём речь не только о так называемой "санкционке", - написал Нилов в своем Telegram-канале.Парламентарий добавил, что проект направлен в правительство для получения официального заключения, затем он будет внесен на рассмотрение Госдумы.Изменения планируется внести в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Авторы законопроекта утверждают, что пригодные для употребления пищевые продукты "уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно", что вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста на продукты питания.
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общество, госдума рф, лдпр, ярослав нилов
12:14 31.01.2022
 
ЛДПР направила в правительство проект о запрете уничтожения продуктов

ЛДПР направила в правительство проект о запрете уничтожения конфискованных продуктов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР направили на заключение в правительство законопроект, запрещающий уничтожение продуктов питания, конфискованных или изъятых из обращения, но признанных пригодными для употребления, сообщил один из авторов инициативы, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.
"Вместе с коллегами по фракции ЛДПР подготовили законопроект о запрете уничтожения пищевых продуктов, пригодных для употребления. Причём речь не только о так называемой "санкционке", - написал Нилов в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что проект направлен в правительство для получения официального заключения, затем он будет внесен на рассмотрение Госдумы.
Изменения планируется внести в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Авторы законопроекта утверждают, что пригодные для употребления пищевые продукты "уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно", что вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста на продукты питания.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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ОбществоГосдума РФЛДПРЯрослав Нилов
 
 
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