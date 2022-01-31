https://ria.ru/20220131/yangulbaev-1770337267.html

Против сына экс-судьи Янгулбаева возбудили уголовное дело

Против сына экс-судьи Янгулбаева возбудили уголовное дело - РИА Новости, 31.01.2022

Против сына экс-судьи Янгулбаева возбудили уголовное дело

Против сына экс-судьи Сайди Янгулбаева Ибрагима возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности, он находится в федеральном... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:33

2022-01-31T16:33

2022-01-31T17:23

происшествия

грозный

рамзан кадыров

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 31 янв – РИА Новости. Против сына экс-судьи Сайди Янгулбаева Ибрагима возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности, он находится в федеральном розыске и заочно арестован, сообщает МВД России по Чечне."Судьей Висаитовского районного суда г. Грозного в отношении Янгулбаева Ибрагима Сайдаевича избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 205.2 ч. 2 Уголовного кодекса РФ Янгулбаев Ибрагим Сайдаевич находится в федеральном розыске", - говорится в сообщении. Отмечается, что чеченскими полицейскими проводится "комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления и задержания разыскиваемого".Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее рассказала РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, жившего на тот момент в Нижнем Новгороде.По словам собеседницы агентства, кавказцы в штатском и масках предъявили ей постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров впоследствии подтвердил, что в Нижнем Новгороде работали полицейских из республики, при этом, по его словам, все было по закону. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Как говорится в опубликованном Кадыровым расследовании, семья Янгулбаевых, в том числе уехавший в Европу Ибрагим, стоит за деятельностью радикального Telegram-канала, который ведется из-за рубежа и критикует чеченские власти и жителей.На фоне этих событий экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали за границу.Максимальная санкция ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета) подразумевает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

https://ria.ru/20220127/yangulbaev-1769833392.html

https://ria.ru/20220121/musaeva-1769006667.html

https://ria.ru/20220121/kadyrov-1768999477.html

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происшествия, грозный, рамзан кадыров, министерство внутренних дел рф (мвд россии), чеченская республика (чечня), россия