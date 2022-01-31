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https://ria.ru/20220131/yangulbaev-1770337267.html
Против сына экс-судьи Янгулбаева возбудили уголовное дело
Против сына экс-судьи Янгулбаева возбудили уголовное дело - РИА Новости, 31.01.2022
Против сына экс-судьи Янгулбаева возбудили уголовное дело
Против сына экс-судьи Сайди Янгулбаева Ибрагима возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности, он находится в федеральном... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:33
2022-01-31T17:23
происшествия
грозный
рамзан кадыров
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 31 янв – РИА Новости. Против сына экс-судьи Сайди Янгулбаева Ибрагима возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности, он находится в федеральном розыске и заочно арестован, сообщает МВД России по Чечне."Судьей Висаитовского районного суда г. Грозного в отношении Янгулбаева Ибрагима Сайдаевича избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 205.2 ч. 2 Уголовного кодекса РФ Янгулбаев Ибрагим Сайдаевич находится в федеральном розыске", - говорится в сообщении. Отмечается, что чеченскими полицейскими проводится "комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления и задержания разыскиваемого".Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее рассказала РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, жившего на тот момент в Нижнем Новгороде.По словам собеседницы агентства, кавказцы в штатском и масках предъявили ей постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров впоследствии подтвердил, что в Нижнем Новгороде работали полицейских из республики, при этом, по его словам, все было по закону. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Как говорится в опубликованном Кадыровым расследовании, семья Янгулбаевых, в том числе уехавший в Европу Ибрагим, стоит за деятельностью радикального Telegram-канала, который ведется из-за рубежа и критикует чеченские власти и жителей.На фоне этих событий экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали за границу.Максимальная санкция ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета) подразумевает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
https://ria.ru/20220127/yangulbaev-1769833392.html
https://ria.ru/20220121/musaeva-1769006667.html
https://ria.ru/20220121/kadyrov-1768999477.html
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происшествия, грозный, рамзан кадыров, министерство внутренних дел рф (мвд россии), чеченская республика (чечня), россия
16:33 31.01.2022 (обновлено: 17:23 31.01.2022)
 
Против сына экс-судьи Янгулбаева возбудили уголовное дело

В Чечне заочно арестовали сына экс-судьи Янгулбаева по статье о призывах к терроризму

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ГРОЗНЫЙ, 31 янв – РИА Новости. Против сына экс-судьи Сайди Янгулбаева Ибрагима возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности, он находится в федеральном розыске и заочно арестован, сообщает МВД России по Чечне.
"Судьей Висаитовского районного суда г. Грозного в отношении Янгулбаева Ибрагима Сайдаевича избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 205.2 ч. 2 Уголовного кодекса РФ Янгулбаев Ибрагим Сайдаевич находится в федеральном розыске", - говорится в сообщении. Отмечается, что чеченскими полицейскими проводится "комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления и задержания разыскиваемого".
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 17:22
Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее рассказала РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, жившего на тот момент в Нижнем Новгороде.
По словам собеседницы агентства, кавказцы в штатском и масках предъявили ей постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Сайди Янгулбаев - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 22:57
Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители
Глава Чечни Рамзан Кадыров впоследствии подтвердил, что в Нижнем Новгороде работали полицейских из республики, при этом, по его словам, все было по закону. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Как говорится в опубликованном Кадыровым расследовании, семья Янгулбаевых, в том числе уехавший в Европу Ибрагим, стоит за деятельностью радикального Telegram-канала, который ведется из-за рубежа и критикует чеченские власти и жителей.На фоне этих событий экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали за границу.
Максимальная санкция ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета) подразумевает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 21:17
Кадыров призвал исключить Янгулбаева из рядов судей
 
ПроисшествияГрозныйРамзан КадыровМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Чеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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