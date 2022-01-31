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Социалисты получили абсолютное большинство в парламенте Португалии
Социалисты получили абсолютное большинство в парламенте Португалии - РИА Новости, 31.01.2022
Социалисты получили абсолютное большинство в парламенте Португалии
Социалистическая партия получила абсолютное большинство в парламенте Португалии, свидетельствуют результаты досрочных выборов, которые обнародовало МВД по... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T04:10
2022-01-31T04:10
2022-01-31T04:14
в мире
португалия
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МАДРИД, 31 янв – РИА Новости. Социалистическая партия получила абсолютное большинство в парламенте Португалии, свидетельствуют результаты досрочных выборов, которые обнародовало МВД по результатам подсчета более 99% бюллетеней.Для абсолютного большинства необходимо получить минимум половину из 230 мандатов – 116. На настоящий момент социалистам удалось себе обеспечить 117, подсчет распределения мандатов продолжается.Таким образом, лидер социалистов Антониу Кошта сохранит за собой премьерское кресло, на этом посту он будет находиться дольше, чем кто-либо из его предшественников со времен Революции гвоздик (1974).При этом Кошта пообещал вести диалог со всеми политическими силами, представленными в Ассамблее республики. "Абсолютное большинство - это не абсолютная власть, это не значит править единолично", - сказал он, выступая перед сторонниками.По его словам, поддержав социалистов, португальцы "выступили за стабильность" и по сути воскресное голосование стало вотумом доверия правительству. "Португальцы недвусмысленно подтвердили, что хотят социалистическое правительство на ближайшие четыре года", - добавил лидер соцпартии.Кошта занимает пост премьера с 2015 года, однако до сих пор он был вынужден опираться на поддержку крайне левых сил в парламенте для стабильности правительства – Левый блок и коммунистов. Отказ Левого блока поддержать проект бюджета правительства на 2022 год и привел к досрочным выборам.Лидер второй крупнейшей партии страны, правоцентристской Социал-демократической партии, Руй Риу поздравил Кошту с победой, признав, что результаты оказались для него хуже, чем ожидалось, и не исключил, что может покинуть руководство партии. Социал-демократы получили гораздо меньше, чем им прочили опросы, и столько же, сколько на выборах 2019 года – около 28%.Третье место заняла крайне правая Chega во главе с Андре Вентурой, который в предыдущем составе парламента был единственным ее представителем. За нее проголосовали 7% избирателей.Заметно ухудшил свои позиции Левый блок под руководством Катарины Мартинш. Если на выборах 2019 года за него проголосовали 9,5% избирателей, то сейчас 4,5%. Чуть более 4% получила коалиция коммунистов и экологов (PCP-PEV). Недавно созданная правая Либеральная инициатива набирает 5%.
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в мире, португалия
04:10 31.01.2022 (обновлено: 04:14 31.01.2022)
Социалисты получили абсолютное большинство в парламенте Португалии
Социалисты получили абсолютное большинство в парламенте Португалии, обеспечив 117 мандатов
МАДРИД, 31 янв – РИА Новости.
Социалистическая партия получила абсолютное большинство в парламенте Португалии, свидетельствуют результаты досрочных выборов, которые обнародовало
МВД по результатам подсчета более 99% бюллетеней.
Для абсолютного большинства необходимо получить минимум половину из 230 мандатов – 116. На настоящий момент социалистам удалось себе обеспечить 117, подсчет распределения мандатов продолжается.
Таким образом, лидер социалистов Антониу Кошта
сохранит за собой премьерское кресло, на этом посту он будет находиться дольше, чем кто-либо из его предшественников со времен Революции гвоздик (1974).
При этом Кошта пообещал вести диалог со всеми политическими силами, представленными в Ассамблее республики. "Абсолютное большинство - это не абсолютная власть, это не значит править единолично", - сказал он, выступая перед сторонниками.
По его словам, поддержав социалистов, португальцы "выступили за стабильность" и по сути воскресное голосование стало вотумом доверия правительству. "Португальцы недвусмысленно подтвердили, что хотят социалистическое правительство на ближайшие четыре года", - добавил лидер соцпартии.
Кошта занимает пост премьера с 2015 года, однако до сих пор он был вынужден опираться на поддержку крайне левых сил в парламенте для стабильности правительства – Левый блок и коммунистов. Отказ Левого блока поддержать проект бюджета правительства на 2022 год и привел к досрочным выборам.
Лидер второй крупнейшей партии страны, правоцентристской Социал-демократической партии, Руй Риу поздравил Кошту с победой, признав, что результаты оказались для него хуже, чем ожидалось, и не исключил, что может покинуть руководство партии. Социал-демократы получили гораздо меньше, чем им прочили опросы, и столько же, сколько на выборах 2019 года – около 28%.
Третье место заняла крайне правая Chega во главе с Андре Вентурой, который в предыдущем составе парламента был единственным ее представителем. За нее проголосовали 7% избирателей.
Заметно ухудшил свои позиции Левый блок под руководством Катарины Мартинш. Если на выборах 2019 года за него проголосовали 9,5% избирателей, то сейчас 4,5%. Чуть более 4% получила коалиция коммунистов и экологов (PCP-PEV). Недавно созданная правая Либеральная инициатива набирает 5%.